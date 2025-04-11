- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
444 (91.17%)
Transacciones Irrentables:
43 (8.83%)
Mejor transacción:
151.88 USD
Peor transacción:
-111.45 USD
Beneficio Bruto:
6 322.66 USD (632 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (695.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
695.75 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
98.69%
Carga máxima del depósito:
38.03%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
22.03
Transacciones Largas:
487 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.93
Beneficio Esperado:
10.79 USD
Beneficio medio:
14.24 USD
Pérdidas medias:
-24.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-238.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.57 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.16%
Pronóstico anual:
268.91%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.57 USD (15.35%)
Reducción relativa:
De balance:
15.90% (222.88 USD)
De fondos:
91.98% (1 403.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|487
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|525K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +151.88 USD
Peor transacción: -111 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +695.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -238.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
693%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
38
99%
487
91%
99%
5.92
10.79
USD
USD
92%
1:500