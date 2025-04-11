SeñalesSecciones
Chandra Liedodo

XmMASTER

Chandra Liedodo
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 693%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
444 (91.17%)
Transacciones Irrentables:
43 (8.83%)
Mejor transacción:
151.88 USD
Peor transacción:
-111.45 USD
Beneficio Bruto:
6 322.66 USD (632 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (695.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
695.75 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
98.69%
Carga máxima del depósito:
38.03%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
22.03
Transacciones Largas:
487 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.93
Beneficio Esperado:
10.79 USD
Beneficio medio:
14.24 USD
Pérdidas medias:
-24.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-238.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.57 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.16%
Pronóstico anual:
268.91%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.57 USD (15.35%)
Reducción relativa:
De balance:
15.90% (222.88 USD)
De fondos:
91.98% (1 403.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 487
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 525K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +151.88 USD
Peor transacción: -111 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +695.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -238.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01



No hay comentarios
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XmMASTER
30 USD al mes
693%
0
0
USD
6K
USD
38
99%
487
91%
99%
5.92
10.79
USD
92%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.