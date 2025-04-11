- Crescita
Trade:
240
Profit Trade:
214 (89.16%)
Loss Trade:
26 (10.83%)
Best Trade:
151.88 USD
Worst Trade:
-111.45 USD
Profitto lordo:
3 486.22 USD (348 517 pips)
Perdita lorda:
-786.31 USD (78 618 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (689.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
689.77 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
98.69%
Massimo carico di deposito:
38.03%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.32
Long Trade:
240 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
11.25 USD
Profitto medio:
16.29 USD
Perdita media:
-30.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-238.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.57 USD (3)
Crescita mensile:
37.08%
Previsione annuale:
449.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
238.57 USD (15.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.90% (222.88 USD)
Per equità:
91.98% (1 403.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|270K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.88 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +689.77 USD
Massima perdita consecutiva: -238.57 USD
