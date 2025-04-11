SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XM
Chandra Liedodo

XM

Chandra Liedodo
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 354%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
240
Profit Trade:
214 (89.16%)
Loss Trade:
26 (10.83%)
Best Trade:
151.88 USD
Worst Trade:
-111.45 USD
Profitto lordo:
3 486.22 USD (348 517 pips)
Perdita lorda:
-786.31 USD (78 618 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (689.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
689.77 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
98.69%
Massimo carico di deposito:
38.03%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.32
Long Trade:
240 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
11.25 USD
Profitto medio:
16.29 USD
Perdita media:
-30.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-238.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.57 USD (3)
Crescita mensile:
37.08%
Previsione annuale:
449.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
238.57 USD (15.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.90% (222.88 USD)
Per equità:
91.98% (1 403.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 270K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.88 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +689.77 USD
Massima perdita consecutiva: -238.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

star 11 mar 2025

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


Non ci sono recensioni
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 13.73% of days out of the 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 09:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XM
30USD al mese
354%
0
0
USD
3.4K
USD
25
98%
240
89%
99%
4.43
11.25
USD
92%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.