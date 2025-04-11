SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XM
Chandra Liedodo

XM

Chandra Liedodo
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 348%
XMGlobal-Real 8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
212 (89.83%)
Perte trades:
24 (10.17%)
Meilleure transaction:
151.88 USD
Pire transaction:
-111.45 USD
Bénéfice brut:
3 431.90 USD (343 086 pips)
Perte brute:
-772.44 USD (77 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (689.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
689.77 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
98.69%
Charge de dépôt maximale:
38.03%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.15
Longs trades:
236 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.44
Rendement attendu:
11.27 USD
Bénéfice moyen:
16.19 USD
Perte moyenne:
-32.19 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-238.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-238.57 USD (3)
Croissance mensuelle:
35.46%
Prévision annuelle:
430.24%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
238.57 USD (15.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.90% (222.88 USD)
Par fonds propres:
91.98% (1 403.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 266K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.88 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +689.77 USD
Perte consécutive maximale: -238.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

star 11 mar 2025

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


Aucun avis
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 13.73% of days out of the 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 09:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XM
30 USD par mois
348%
0
0
USD
3.4K
USD
24
98%
236
89%
99%
4.44
11.27
USD
92%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.