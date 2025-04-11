СигналыРазделы
XmMASTER
Chandra Liedodo

XmMASTER

Chandra Liedodo
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 685%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
438 (91.06%)
Убыточных трейдов:
43 (8.94%)
Лучший трейд:
151.88 USD
Худший трейд:
-111.45 USD
Общая прибыль:
6 262.19 USD (626 014 pips)
Общий убыток:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (695.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
695.75 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
98.69%
Макс. загрузка депозита:
38.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
21.78
Длинных трейдов:
481 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.87
Мат. ожидание:
10.80 USD
Средняя прибыль:
14.30 USD
Средний убыток:
-24.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-238.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.57 USD (3)
Прирост в месяц:
19.67%
Годовой прогноз:
238.70%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.57 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.90% (222.88 USD)
По эквити:
91.98% (1 403.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 5.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 519K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.88 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +695.75 USD
Макс. убыток в серии: -238.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01



Нет отзывов
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
