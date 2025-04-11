- Прирост
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
438 (91.06%)
Убыточных трейдов:
43 (8.94%)
Лучший трейд:
151.88 USD
Худший трейд:
-111.45 USD
Общая прибыль:
6 262.19 USD (626 014 pips)
Общий убыток:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (695.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
695.75 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
98.69%
Макс. загрузка депозита:
38.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
21.78
Длинных трейдов:
481 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.87
Мат. ожидание:
10.80 USD
Средняя прибыль:
14.30 USD
Средний убыток:
-24.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-238.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.57 USD (3)
Прирост в месяц:
19.67%
Годовой прогноз:
238.70%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.57 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.90% (222.88 USD)
По эквити:
91.98% (1 403.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|5.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|519K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +151.88 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +695.75 USD
Макс. убыток в серии: -238.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
