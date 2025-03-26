- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
64 (84.21%)
Verlusttrades:
12 (15.79%)
Bester Trade:
6 507.00 JPY
Schlechtester Trade:
-2 648.00 JPY
Bruttoprofit:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Bruttoverlust:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (16 218.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 218.00 JPY (19)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
10.65%
Max deposit load:
8.67%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
13.32
Long-Positionen:
31 (40.79%)
Short-Positionen:
45 (59.21%)
Profit-Faktor:
3.54
Mathematische Gewinnerwartung:
468.11 JPY
Durchschnittlicher Profit:
774.39 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 165.42 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2 648.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 648.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
4.05%
Jahresprognose:
49.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.00 JPY
Maximaler:
2 670.00 JPY (2.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.65% (2 883.00 JPY)
Kapital:
15.85% (17 119.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
