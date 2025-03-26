SignaleKategorien
Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
Axiory-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
64 (84.21%)
Verlusttrades:
12 (15.79%)
Bester Trade:
6 507.00 JPY
Schlechtester Trade:
-2 648.00 JPY
Bruttoprofit:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Bruttoverlust:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (16 218.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 218.00 JPY (19)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
10.65%
Max deposit load:
8.67%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
13.32
Long-Positionen:
31 (40.79%)
Short-Positionen:
45 (59.21%)
Profit-Faktor:
3.54
Mathematische Gewinnerwartung:
468.11 JPY
Durchschnittlicher Profit:
774.39 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 165.42 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2 648.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 648.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
4.05%
Jahresprognose:
49.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.00 JPY
Maximaler:
2 670.00 JPY (2.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.65% (2 883.00 JPY)
Kapital:
15.85% (17 119.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 23
NZDCAD 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 79
NZDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 507.00 JPY
Schlechtester Trade: -2 648 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 218.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 648.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trading Camp
30 USD pro Monat
36%
0
0
USD
136K
JPY
38
100%
76
84%
11%
3.54
468.11
JPY
16%
1:500
