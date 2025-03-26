СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trading Camp
Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
Axiory-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
64 (84.21%)
Убыточных трейдов:
12 (15.79%)
Лучший трейд:
6 507.00 JPY
Худший трейд:
-2 648.00 JPY
Общая прибыль:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Общий убыток:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (16 218.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
16 218.00 JPY (19)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
10.65%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
13.32
Длинных трейдов:
31 (40.79%)
Коротких трейдов:
45 (59.21%)
Профит фактор:
3.54
Мат. ожидание:
468.11 JPY
Средняя прибыль:
774.39 JPY
Средний убыток:
-1 165.42 JPY
Макс. серия проигрышей:
1 (-2 648.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-2 648.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
4.05%
Годовой прогноз:
49.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.00 JPY
Максимальная:
2 670.00 JPY (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.65% (2 883.00 JPY)
По эквити:
15.85% (17 119.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 23
NZDCAD 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 79
NZDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 507.00 JPY
Худший трейд: -2 648 JPY
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16 218.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 648.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


Нет отзывов
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
