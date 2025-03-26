- Прирост
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
64 (84.21%)
Убыточных трейдов:
12 (15.79%)
Лучший трейд:
6 507.00 JPY
Худший трейд:
-2 648.00 JPY
Общая прибыль:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Общий убыток:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (16 218.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
16 218.00 JPY (19)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
10.65%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
13.32
Длинных трейдов:
31 (40.79%)
Коротких трейдов:
45 (59.21%)
Профит фактор:
3.54
Мат. ожидание:
468.11 JPY
Средняя прибыль:
774.39 JPY
Средний убыток:
-1 165.42 JPY
Макс. серия проигрышей:
1 (-2 648.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-2 648.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
4.05%
Годовой прогноз:
49.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.00 JPY
Максимальная:
2 670.00 JPY (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.65% (2 883.00 JPY)
По эквити:
15.85% (17 119.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
