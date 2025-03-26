SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trading Camp
Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 36%
Axiory-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
76
Transacciones Rentables:
64 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
12 (15.79%)
Mejor transacción:
6 507.00 JPY
Peor transacción:
-2 648.00 JPY
Beneficio Bruto:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (16 218.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
16 218.00 JPY (19)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
10.65%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
13.32
Transacciones Largas:
31 (40.79%)
Transacciones Cortas:
45 (59.21%)
Factor de Beneficio:
3.54
Beneficio Esperado:
468.11 JPY
Beneficio medio:
774.39 JPY
Pérdidas medias:
-1 165.42 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2 648.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 648.00 JPY (1)
Crecimiento al mes:
4.05%
Pronóstico anual:
49.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.00 JPY
Máxima:
2 670.00 JPY (2.46%)
Reducción relativa:
De balance:
2.65% (2 883.00 JPY)
De fondos:
15.85% (17 119.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 23
NZDCAD 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 79
NZDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 507.00 JPY
Peor transacción: -2 648 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16 218.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -2 648.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


No hay comentarios
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trading Camp
30 USD al mes
36%
0
0
USD
136K
JPY
38
100%
76
84%
11%
3.54
468.11
JPY
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.