Total de Trades:
76
Transacciones Rentables:
64 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
12 (15.79%)
Mejor transacción:
6 507.00 JPY
Peor transacción:
-2 648.00 JPY
Beneficio Bruto:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (16 218.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
16 218.00 JPY (19)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
10.65%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
13.32
Transacciones Largas:
31 (40.79%)
Transacciones Cortas:
45 (59.21%)
Factor de Beneficio:
3.54
Beneficio Esperado:
468.11 JPY
Beneficio medio:
774.39 JPY
Pérdidas medias:
-1 165.42 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2 648.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 648.00 JPY (1)
Crecimiento al mes:
4.05%
Pronóstico anual:
49.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.00 JPY
Máxima:
2 670.00 JPY (2.46%)
Reducción relativa:
De balance:
2.65% (2 883.00 JPY)
De fondos:
15.85% (17 119.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
