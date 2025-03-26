SignauxSections
Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
Axiory-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
42 (85.71%)
Perte trades:
7 (14.29%)
Meilleure transaction:
6 507.00 JPY
Pire transaction:
-2 648.00 JPY
Bénéfice brut:
31 627.00 JPY (4 494 pips)
Perte brute:
-9 074.00 JPY (1 133 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (16 218.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
16 218.00 JPY (19)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
8.64%
Charge de dépôt maximale:
8.67%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
8.45
Longs trades:
18 (36.73%)
Courts trades:
31 (63.27%)
Facteur de profit:
3.49
Rendement attendu:
460.27 JPY
Bénéfice moyen:
753.02 JPY
Perte moyenne:
-1 296.29 JPY
Pertes consécutives maximales:
1 (-2 648.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-2 648.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
1.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.00 JPY
Maximal:
2 670.00 JPY (2.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.65% (2 883.00 JPY)
Par fonds propres:
15.85% (17 119.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 20
NZDCAD 18
AUDNZD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 79
NZDCAD 85
AUDNZD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 906
AUDNZD 797
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 507.00 JPY
Pire transaction: -2 648 JPY
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +16 218.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 648.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axiory-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


Aucun avis
2025.09.23 10:30
2025.09.23 10:30
2025.09.22 09:12
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
2025.09.01 10:42
2025.08.29 11:04
2025.08.28 11:57
2025.08.28 11:57
2025.08.27 12:27
2025.08.14 14:14
2025.08.14 14:14
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
2025.08.13 09:18
2025.08.13 09:18
2025.08.12 12:30
2025.08.06 07:36
2025.08.06 07:36
