- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
64 (84.21%)
Negociações com perda:
12 (15.79%)
Melhor negociação:
6 507.00 JPY
Pior negociação:
-2 648.00 JPY
Lucro bruto:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Perda bruta:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (16 218.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
16 218.00 JPY (19)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
10.65%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
13.32
Negociações longas:
31 (40.79%)
Negociações curtas:
45 (59.21%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
468.11 JPY
Lucro médio:
774.39 JPY
Perda média:
-1 165.42 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2 648.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-2 648.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
4.05%
Previsão anual:
49.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.00 JPY
Máximo:
2 670.00 JPY (2.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.65% (2 883.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
15.85% (17 119.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 507.00 JPY
Pior negociação: -2 648 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16 218.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 648.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
itexsys-Platform
|2.00 × 1
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
