Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
Axiory-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
64 (84.21%)
Negociações com perda:
12 (15.79%)
Melhor negociação:
6 507.00 JPY
Pior negociação:
-2 648.00 JPY
Lucro bruto:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
Perda bruta:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (16 218.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
16 218.00 JPY (19)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
10.65%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
13.32
Negociações longas:
31 (40.79%)
Negociações curtas:
45 (59.21%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
468.11 JPY
Lucro médio:
774.39 JPY
Perda média:
-1 165.42 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2 648.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-2 648.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
4.05%
Previsão anual:
49.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.00 JPY
Máximo:
2 670.00 JPY (2.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.65% (2 883.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
15.85% (17 119.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 23
NZDCAD 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 79
NZDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 507.00 JPY
Pior negociação: -2 648 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16 218.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 648.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


Sem comentários
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
