- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
64 (84.21%)
亏损交易:
12 (15.79%)
最好交易:
6 507.00 JPY
最差交易:
-2 648.00 JPY
毛利:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
毛利亏损:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
最大连续赢利:
19 (16 218.00 JPY)
最大连续盈利:
16 218.00 JPY (19)
夏普比率:
0.50
交易活动:
10.65%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
12 小时
采收率:
13.32
长期交易:
31 (40.79%)
短期交易:
45 (59.21%)
利润因子:
3.54
预期回报:
468.11 JPY
平均利润:
774.39 JPY
平均损失:
-1 165.42 JPY
最大连续失误:
1 (-2 648.00 JPY)
最大连续亏损:
-2 648.00 JPY (1)
每月增长:
4.05%
年度预测:
49.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
44.00 JPY
最大值:
2 670.00 JPY (2.46%)
相对跌幅:
结余:
2.65% (2 883.00 JPY)
净值:
15.85% (17 119.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 507.00 JPY
最差交易: -2 648 JPY
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16 218.00 JPY
最大连续亏损: -2 648.00 JPY
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
136K
JPY
JPY
38
100%
76
84%
11%
3.54
468.11
JPY
JPY
16%
1:500