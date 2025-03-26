SegnaliSezioni
Goh Kato

Trading Camp

0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 23%
Axiory-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
6 507.00 JPY
Worst Trade:
-2 648.00 JPY
Profitto lordo:
31 627.00 JPY (4 494 pips)
Perdita lorda:
-9 074.00 JPY (1 133 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16 218.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
16 218.00 JPY (19)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
8.64%
Massimo carico di deposito:
8.67%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
18 (36.73%)
Short Trade:
31 (63.27%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
460.27 JPY
Profitto medio:
753.02 JPY
Perdita media:
-1 296.29 JPY
Massime perdite consecutive:
1 (-2 648.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 648.00 JPY (1)
Crescita mensile:
1.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.00 JPY
Massimale:
2 670.00 JPY (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.65% (2 883.00 JPY)
Per equità:
15.85% (17 119.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 20
NZDCAD 18
AUDNZD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 79
NZDCAD 85
AUDNZD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 906
AUDNZD 797
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 507.00 JPY
Worst Trade: -2 648 JPY
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16 218.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 648.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axiory-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 14:14
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
