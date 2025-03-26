- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
6 507.00 JPY
Worst Trade:
-2 648.00 JPY
Profitto lordo:
31 627.00 JPY (4 494 pips)
Perdita lorda:
-9 074.00 JPY (1 133 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16 218.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
16 218.00 JPY (19)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
8.64%
Massimo carico di deposito:
8.67%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
18 (36.73%)
Short Trade:
31 (63.27%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
460.27 JPY
Profitto medio:
753.02 JPY
Perdita media:
-1 296.29 JPY
Massime perdite consecutive:
1 (-2 648.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 648.00 JPY (1)
Crescita mensile:
1.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.00 JPY
Massimale:
2 670.00 JPY (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.65% (2 883.00 JPY)
Per equità:
15.85% (17 119.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|18
|AUDNZD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|79
|NZDCAD
|85
|AUDNZD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|906
|AUDNZD
|797
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 507.00 JPY
Worst Trade: -2 648 JPY
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16 218.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 648.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axiory-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
123K
JPY
JPY
24
100%
49
85%
9%
3.48
460.27
JPY
JPY
16%
1:500