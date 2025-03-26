シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trading Camp
Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
Axiory-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
64 (84.21%)
損失トレード:
12 (15.79%)
ベストトレード:
6 507.00 JPY
最悪のトレード:
-2 648.00 JPY
総利益:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
総損失:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
最大連続の勝ち:
19 (16 218.00 JPY)
最大連続利益:
16 218.00 JPY (19)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
10.65%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
13.32
長いトレード:
31 (40.79%)
短いトレード:
45 (59.21%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
468.11 JPY
平均利益:
774.39 JPY
平均損失:
-1 165.42 JPY
最大連続の負け:
1 (-2 648.00 JPY)
最大連続損失:
-2 648.00 JPY (1)
月間成長:
4.05%
年間予想:
49.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.00 JPY
最大の:
2 670.00 JPY (2.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.65% (2 883.00 JPY)
エクイティによる:
15.85% (17 119.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 23
NZDCAD 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 79
NZDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 507.00 JPY
最悪のトレード: -2 648 JPY
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16 218.00 JPY
最大連続損失: -2 648.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axiory-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


レビューなし
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
