- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
64 (84.21%)
損失トレード:
12 (15.79%)
ベストトレード:
6 507.00 JPY
最悪のトレード:
-2 648.00 JPY
総利益:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
総損失:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
最大連続の勝ち:
19 (16 218.00 JPY)
最大連続利益:
16 218.00 JPY (19)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
10.65%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
13.32
長いトレード:
31 (40.79%)
短いトレード:
45 (59.21%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
468.11 JPY
平均利益:
774.39 JPY
平均損失:
-1 165.42 JPY
最大連続の負け:
1 (-2 648.00 JPY)
最大連続損失:
-2 648.00 JPY (1)
月間成長:
4.05%
年間予想:
49.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.00 JPY
最大の:
2 670.00 JPY (2.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.65% (2 883.00 JPY)
エクイティによる:
15.85% (17 119.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axiory-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
レビューなし
