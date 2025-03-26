SinyallerBölümler
Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Axiory-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
6 507.00 JPY
En kötü işlem:
-2 648.00 JPY
Brüt kâr:
31 627.00 JPY (4 494 pips)
Brüt zarar:
-9 074.00 JPY (1 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (16 218.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
16 218.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
8.64%
Maks. mevduat yükü:
8.67%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
18 (36.73%)
Satış işlemleri:
31 (63.27%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
460.27 JPY
Ortalama kâr:
753.02 JPY
Ortalama zarar:
-1 296.29 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2 648.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 648.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
1.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.00 JPY
Maksimum:
2 670.00 JPY (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.65% (2 883.00 JPY)
Varlığa göre:
15.85% (17 119.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 20
NZDCAD 18
AUDNZD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 79
NZDCAD 85
AUDNZD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 906
AUDNZD 797
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 507.00 JPY
En kötü işlem: -2 648 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16 218.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 648.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 14:14
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Camp
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
123K
JPY
24
100%
49
85%
9%
3.48
460.27
JPY
16%
1:500
