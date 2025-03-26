- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
6 507.00 JPY
En kötü işlem:
-2 648.00 JPY
Brüt kâr:
31 627.00 JPY (4 494 pips)
Brüt zarar:
-9 074.00 JPY (1 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (16 218.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
16 218.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
8.64%
Maks. mevduat yükü:
8.67%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
18 (36.73%)
Satış işlemleri:
31 (63.27%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
460.27 JPY
Ortalama kâr:
753.02 JPY
Ortalama zarar:
-1 296.29 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2 648.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 648.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
1.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.00 JPY
Maksimum:
2 670.00 JPY (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.65% (2 883.00 JPY)
Varlığa göre:
15.85% (17 119.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|18
|AUDNZD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|79
|NZDCAD
|85
|AUDNZD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|906
|AUDNZD
|797
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 507.00 JPY
En kötü işlem: -2 648 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16 218.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 648.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
İnceleme yok
