Goh Kato

Trading Camp

Goh Kato
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 36%
Axiory-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
76
이익 거래:
64 (84.21%)
손실 거래:
12 (15.79%)
최고의 거래:
6 507.00 JPY
최악의 거래:
-2 648.00 JPY
총 수익:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
총 손실:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
연속 최대 이익:
19 (16 218.00 JPY)
연속 최대 이익:
16 218.00 JPY (19)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
10.65%
최대 입금량:
8.67%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
13.32
롱(주식매수):
31 (40.79%)
숏(주식차입매도):
45 (59.21%)
수익 요인:
3.54
기대수익:
468.11 JPY
평균 이익:
774.39 JPY
평균 손실:
-1 165.42 JPY
연속 최대 손실:
1 (-2 648.00 JPY)
연속 최대 손실:
-2 648.00 JPY (1)
월별 성장률:
2.36%
연간 예측:
28.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.00 JPY
최대한의:
2 670.00 JPY (2.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.65% (2 883.00 JPY)
자본금별:
15.85% (17 119.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 23
NZDCAD 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 79
NZDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 507.00 JPY
최악의 거래: -2 648 JPY
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +16 218.00 JPY
연속 최대 손실: -2 648.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axiory-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version

Parameter Settings (All others default)

- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)

- 'Auto lot denominator' : 20000

- 'Trading period' : Auto

- 'Minimum importance for apply news filter' : High


