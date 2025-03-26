- 자본
- 축소
트레이드:
76
이익 거래:
64 (84.21%)
손실 거래:
12 (15.79%)
최고의 거래:
6 507.00 JPY
최악의 거래:
-2 648.00 JPY
총 수익:
49 561.00 JPY (6 852 pips)
총 손실:
-13 985.00 JPY (1 670 pips)
연속 최대 이익:
19 (16 218.00 JPY)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
10.65%
최대 입금량:
8.67%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
13.32
롱(주식매수):
31 (40.79%)
숏(주식차입매도):
45 (59.21%)
수익 요인:
3.54
기대수익:
468.11 JPY
평균 이익:
774.39 JPY
평균 손실:
-1 165.42 JPY
연속 최대 손실:
1 (-2 648.00 JPY)
월별 성장률:
2.36%
연간 예측:
28.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.00 JPY
최대한의:
2 670.00 JPY (2.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.65% (2 883.00 JPY)
자본금별:
15.85% (17 119.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 507.00 JPY
최악의 거래: -2 648 JPY
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +16 218.00 JPY
연속 최대 손실: -2 648.00 JPY
Trading Camp MT4 Version / MT5 Version
Parameter Settings (All others default)
- 'Lot sizing method' : Auto lot (equity)
- 'Auto lot denominator' : 20000
- 'Trading period' : Auto
- 'Minimum importance for apply news filter' : High
