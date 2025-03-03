- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 336
Gewinntrades:
873 (65.34%)
Verlusttrades:
463 (34.66%)
Bester Trade:
117.85 USD
Schlechtester Trade:
-60.00 USD
Bruttoprofit:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Bruttoverlust:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (11.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
241.55 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
2.40%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
898 (67.22%)
Short-Positionen:
438 (32.78%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-61.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-228.52 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-5.26%
Jahresprognose:
-63.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.22 USD
Maximaler:
579.27 USD (10.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.72% (579.27 USD)
Kapital:
15.25% (734.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|430
|AUDNZD
|396
|NZDCAD
|320
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-49
|AUDNZD
|-23
|NZDCAD
|156
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-21K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|9K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +117.85 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-2
|3.55 × 753
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|11.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
Mix Martingale & Single Entry
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
46
100%
1 336
65%
99%
0.93
-0.15
USD
USD
15%
1:500