Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
46 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 336
Gewinntrades:
873 (65.34%)
Verlusttrades:
463 (34.66%)
Bester Trade:
117.85 USD
Schlechtester Trade:
-60.00 USD
Bruttoprofit:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Bruttoverlust:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (11.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
241.55 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
2.40%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
898 (67.22%)
Short-Positionen:
438 (32.78%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-61.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-228.52 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-5.26%
Jahresprognose:
-63.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.22 USD
Maximaler:
579.27 USD (10.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.72% (579.27 USD)
Kapital:
15.25% (734.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 430
AUDNZD 396
NZDCAD 320
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -49
AUDNZD -23
NZDCAD 156
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -21K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 9K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +117.85 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-2
3.55 × 753
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-7
11.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
noch 7 ...
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.