리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CPTMarkets-Live02 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.50 × 10 ECMarkets-Live02 0.82 × 114 GoMarkets-Real 10 1.70 × 23 TradeMaxGlobal-Live5 2.22 × 54 VantageInternational-Live 16 3.33 × 12 FBS-Real-2 3.55 × 753 FBS-Real-3 4.20 × 20 RoboForex-ProCent-4 4.60 × 147 VantageInternational-Live 12 5.00 × 2 TitanFX-02 5.03 × 34 ZAIXLtd-Live 5.40 × 532 ICMarketsSC-Live23 6.00 × 1 SwitchMarkets-Real 6.67 × 18 Tickmill-Live09 7.35 × 267 Pepperstone-Edge01 7.76 × 63 EightcapLtd-Real-4 8.21 × 583 Exness-Real16 10.20 × 5 RoboForex-ProCent-7 11.00 × 4 ICMarketsSC-Live26 11.52 × 56