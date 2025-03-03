SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Pip Rider
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 comentários
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 336
Negociações com lucro:
873 (65.34%)
Negociações com perda:
463 (34.66%)
Melhor negociação:
117.85 USD
Pior negociação:
-60.00 USD
Lucro bruto:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Perda bruta:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (11.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
241.55 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
2.40%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
898 (67.22%)
Negociações curtas:
438 (32.78%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.15 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-6.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-61.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-228.52 USD (8)
Crescimento mensal:
-5.26%
Previsão anual:
-63.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.22 USD
Máximo:
579.27 USD (10.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.72% (579.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.25% (734.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 430
AUDNZD 396
NZDCAD 320
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -49
AUDNZD -23
NZDCAD 156
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -21K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 9K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +117.85 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.71 USD
Máxima perda consecutiva: -61.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-2
3.55 × 753
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
VantageInternational-Live 12
7.50 × 2
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-7
11.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
7 mais ...
Mix Martingale & Single Entry
Sem comentários
2026.01.07 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 16:18
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
