- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 336
Negociações com lucro:
873 (65.34%)
Negociações com perda:
463 (34.66%)
Melhor negociação:
117.85 USD
Pior negociação:
-60.00 USD
Lucro bruto:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Perda bruta:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (11.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
241.55 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
2.40%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
898 (67.22%)
Negociações curtas:
438 (32.78%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.15 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-6.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-61.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-228.52 USD (8)
Crescimento mensal:
-5.26%
Previsão anual:
-63.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.22 USD
Máximo:
579.27 USD (10.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.72% (579.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.25% (734.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|430
|AUDNZD
|396
|NZDCAD
|320
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-49
|AUDNZD
|-23
|NZDCAD
|156
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-21K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|9K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +117.85 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.71 USD
Máxima perda consecutiva: -61.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-2
|3.55 × 753
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
VantageInternational-Live 12
|7.50 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|11.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
7 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Mix Martingale & Single Entry
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
46
100%
1 336
65%
99%
0.93
-0.15
USD
USD
15%
1:500