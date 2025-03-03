SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pip Rider
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 195
Bénéfice trades:
808 (67.61%)
Perte trades:
387 (32.38%)
Meilleure transaction:
117.85 USD
Pire transaction:
-60.00 USD
Bénéfice brut:
2 802.11 USD (219 001 pips)
Perte brute:
-2 775.83 USD (215 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (11.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.55 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.85%
Charge de dépôt maximale:
1.67%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
838 (70.13%)
Courts trades:
357 (29.87%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
3.47 USD
Perte moyenne:
-7.17 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-61.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-228.52 USD (8)
Croissance mensuelle:
-0.28%
Prévision annuelle:
-0.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
309.22 USD
Maximal:
383.02 USD (7.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.41% (377.70 USD)
Par fonds propres:
15.25% (734.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 396
AUDNZD 316
NZDCAD 293
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 34
NZDCAD 150
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3K
AUDNZD 16K
NZDCAD 8.1K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.85 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +11.71 USD
Perte consécutive maximale: -61.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.55 × 753
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Mix Martingale & Single Entry
Aucun avis
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pip Rider
30 USD par mois
1%
0
0
USD
5.1K
USD
30
100%
1 195
67%
99%
1.00
0.02
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.