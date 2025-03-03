SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Pip Rider
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 comentarios
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 336
Transacciones Rentables:
873 (65.34%)
Transacciones Irrentables:
463 (34.66%)
Mejor transacción:
117.85 USD
Peor transacción:
-60.00 USD
Beneficio Bruto:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (11.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
241.55 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.85%
Carga máxima del depósito:
2.40%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
-0.35
Transacciones Largas:
898 (67.22%)
Transacciones Cortas:
438 (32.78%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.15 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
-6.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-61.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-228.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
-5.26%
Pronóstico anual:
-63.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
309.22 USD
Máxima:
579.27 USD (10.72%)
Reducción relativa:
De balance:
10.72% (579.27 USD)
De fondos:
15.25% (734.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 430
AUDNZD 396
NZDCAD 320
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -49
AUDNZD -23
NZDCAD 156
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -21K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 9K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-2
3.55 × 753
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
VantageInternational-Live 12
7.50 × 2
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-7
11.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
otros 7...
Mix Martingale & Single Entry
No hay comentarios
2026.01.07 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 16:18
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
