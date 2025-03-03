- Incremento
Total de Trades:
1 336
Transacciones Rentables:
873 (65.34%)
Transacciones Irrentables:
463 (34.66%)
Mejor transacción:
117.85 USD
Peor transacción:
-60.00 USD
Beneficio Bruto:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (11.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
241.55 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.85%
Carga máxima del depósito:
2.40%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
-0.35
Transacciones Largas:
898 (67.22%)
Transacciones Cortas:
438 (32.78%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.15 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
-6.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-61.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-228.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
-5.26%
Pronóstico anual:
-63.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
309.22 USD
Máxima:
579.27 USD (10.72%)
Reducción relativa:
De balance:
10.72% (579.27 USD)
De fondos:
15.25% (734.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|430
|AUDNZD
|396
|NZDCAD
|320
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-49
|AUDNZD
|-23
|NZDCAD
|156
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-21K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|9K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-2
|3.55 × 753
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
VantageInternational-Live 12
|7.50 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|11.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
Mix Martingale & Single Entry
No hay comentarios
