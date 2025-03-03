信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pip Rider
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0条评论
46
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 336
盈利交易:
873 (65.34%)
亏损交易:
463 (34.66%)
最好交易:
117.85 USD
最差交易:
-60.00 USD
毛利:
3 010.97 USD (247 880 pips)
毛利亏损:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
最大连续赢利:
25 (11.71 USD)
最大连续盈利:
241.55 USD (15)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
2.40%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.35
长期交易:
898 (67.22%)
短期交易:
438 (32.78%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.15 USD
平均利润:
3.45 USD
平均损失:
-6.94 USD
最大连续失误:
23 (-61.77 USD)
最大连续亏损:
-228.52 USD (8)
每月增长:
-5.26%
年度预测:
-63.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
309.22 USD
最大值:
579.27 USD (10.72%)
相对跌幅:
结余:
10.72% (579.27 USD)
净值:
15.25% (734.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 430
AUDNZD 396
NZDCAD 320
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -49
AUDNZD -23
NZDCAD 156
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -21K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 9K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +117.85 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +11.71 USD
最大连续亏损: -61.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-2
3.55 × 753
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-7
11.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
7 更多...
Mix Martingale & Single Entry
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pip Rider
每月30 USD
-4%
0
0
USD
4.8K
USD
46
100%
1 336
65%
99%
0.93
-0.15
USD
15%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载