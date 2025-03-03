- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 336
盈利交易:
873 (65.34%)
亏损交易:
463 (34.66%)
最好交易:
117.85 USD
最差交易:
-60.00 USD
毛利:
3 010.97 USD (247 880 pips)
毛利亏损:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
最大连续赢利:
25 (11.71 USD)
最大连续盈利:
241.55 USD (15)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
2.40%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.35
长期交易:
898 (67.22%)
短期交易:
438 (32.78%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.15 USD
平均利润:
3.45 USD
平均损失:
-6.94 USD
最大连续失误:
23 (-61.77 USD)
最大连续亏损:
-228.52 USD (8)
每月增长:
-5.26%
年度预测:
-63.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
309.22 USD
最大值:
579.27 USD (10.72%)
相对跌幅:
结余:
10.72% (579.27 USD)
净值:
15.25% (734.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|430
|AUDNZD
|396
|NZDCAD
|320
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-49
|AUDNZD
|-23
|NZDCAD
|156
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-21K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|9K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
- 入金加载
- 提取
最好交易: +117.85 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +11.71 USD
最大连续亏损: -61.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Mix Martingale & Single Entry
没有评论
