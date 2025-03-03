СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pip Rider
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 336
Прибыльных трейдов:
873 (65.34%)
Убыточных трейдов:
463 (34.66%)
Лучший трейд:
117.85 USD
Худший трейд:
-60.00 USD
Общая прибыль:
3 010.97 USD (247 880 pips)
Общий убыток:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (11.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
241.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
2.40%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
898 (67.22%)
Коротких трейдов:
438 (32.78%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-6.94 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-61.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.52 USD (8)
Прирост в месяц:
-5.26%
Годовой прогноз:
-63.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.22 USD
Максимальная:
579.27 USD (10.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.72% (579.27 USD)
По эквити:
15.25% (734.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 430
AUDNZD 396
NZDCAD 320
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -49
AUDNZD -23
NZDCAD 156
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -21K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 9K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +117.85 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +11.71 USD
Макс. убыток в серии: -61.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-2
3.55 × 753
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-7
11.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
еще 7...
Mix Martingale & Single Entry
Нет отзывов
2026.01.07 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 16:18
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
