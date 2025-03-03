- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 336
利益トレード:
873 (65.34%)
損失トレード:
463 (34.66%)
ベストトレード:
117.85 USD
最悪のトレード:
-60.00 USD
総利益:
3 010.97 USD (247 880 pips)
総損失:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
最大連続の勝ち:
25 (11.71 USD)
最大連続利益:
241.55 USD (15)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.85%
最大入金額:
2.40%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
898 (67.22%)
短いトレード:
438 (32.78%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.15 USD
平均利益:
3.45 USD
平均損失:
-6.94 USD
最大連続の負け:
23 (-61.77 USD)
最大連続損失:
-228.52 USD (8)
月間成長:
-5.26%
年間予想:
-63.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.22 USD
最大の:
579.27 USD (10.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.72% (579.27 USD)
エクイティによる:
15.25% (734.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|430
|AUDNZD
|396
|NZDCAD
|320
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-49
|AUDNZD
|-23
|NZDCAD
|156
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-21K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|9K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +117.85 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +11.71 USD
最大連続損失: -61.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-2
|3.55 × 753
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|11.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
Mix Martingale & Single Entry
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
46
100%
1 336
65%
99%
0.93
-0.15
USD
USD
15%
1:500