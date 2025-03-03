シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Pip Rider
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
レビュー0件
46週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 336
利益トレード:
873 (65.34%)
損失トレード:
463 (34.66%)
ベストトレード:
117.85 USD
最悪のトレード:
-60.00 USD
総利益:
3 010.97 USD (247 880 pips)
総損失:
-3 212.24 USD (281 373 pips)
最大連続の勝ち:
25 (11.71 USD)
最大連続利益:
241.55 USD (15)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.85%
最大入金額:
2.40%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
898 (67.22%)
短いトレード:
438 (32.78%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.15 USD
平均利益:
3.45 USD
平均損失:
-6.94 USD
最大連続の負け:
23 (-61.77 USD)
最大連続損失:
-228.52 USD (8)
月間成長:
-5.26%
年間予想:
-63.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.22 USD
最大の:
579.27 USD (10.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.72% (579.27 USD)
エクイティによる:
15.25% (734.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 430
AUDNZD 396
NZDCAD 320
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD -49
AUDNZD -23
NZDCAD 156
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -21K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 9K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +117.85 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +11.71 USD
最大連続損失: -61.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-2
3.55 × 753
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-7
11.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
7 より多く...
Mix Martingale & Single Entry
レビューなし
2026.01.07 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 16:18
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Pip Rider
30 USD/月
-4%
0
0
USD
4.8K
USD
46
100%
1 336
65%
99%
0.93
-0.15
USD
15%
1:500
コピー

