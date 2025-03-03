SinyallerBölümler
Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 195
Kârla kapanan işlemler:
808 (67.61%)
Zararla kapanan işlemler:
387 (32.38%)
En iyi işlem:
117.85 USD
En kötü işlem:
-60.00 USD
Brüt kâr:
2 802.11 USD (219 001 pips)
Brüt zarar:
-2 775.83 USD (215 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (11.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.55 USD (15)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.85%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
838 (70.13%)
Satış işlemleri:
357 (29.87%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-7.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-61.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.52 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.20%
Yıllık tahmin:
-0.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.22 USD
Maksimum:
383.02 USD (7.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.41% (377.70 USD)
Varlığa göre:
15.25% (734.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 396
AUDNZD 316
NZDCAD 293
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 34
NZDCAD 150
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3K
AUDNZD 16K
NZDCAD 8.1K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.85 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.55 × 753
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Mix Martingale & Single Entry
İnceleme yok
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pip Rider
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
5.1K
USD
30
100%
1 195
67%
99%
1.00
0.02
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.