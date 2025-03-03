- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 195
Kârla kapanan işlemler:
808 (67.61%)
Zararla kapanan işlemler:
387 (32.38%)
En iyi işlem:
117.85 USD
En kötü işlem:
-60.00 USD
Brüt kâr:
2 802.11 USD (219 001 pips)
Brüt zarar:
-2 775.83 USD (215 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (11.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.55 USD (15)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.85%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
838 (70.13%)
Satış işlemleri:
357 (29.87%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-7.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-61.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.52 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.20%
Yıllık tahmin:
-0.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.22 USD
Maksimum:
383.02 USD (7.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.41% (377.70 USD)
Varlığa göre:
15.25% (734.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|396
|AUDNZD
|316
|NZDCAD
|293
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|150
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|16K
|NZDCAD
|8.1K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +117.85 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.55 × 753
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Mix Martingale & Single Entry
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
100%
1 195
67%
99%
1.00
0.02
USD
USD
15%
1:500