Dany Wardiyanto

Pip Rider

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 195
Profit Trade:
808 (67.61%)
Loss Trade:
387 (32.38%)
Best Trade:
117.85 USD
Worst Trade:
-60.00 USD
Profitto lordo:
2 802.11 USD (219 001 pips)
Perdita lorda:
-2 775.83 USD (215 291 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (11.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.55 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.85%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
838 (70.13%)
Short Trade:
357 (29.87%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-7.17 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-61.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.52 USD (8)
Crescita mensile:
-0.20%
Previsione annuale:
-0.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.22 USD
Massimale:
383.02 USD (7.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.41% (377.70 USD)
Per equità:
15.25% (734.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 396
AUDNZD 316
NZDCAD 293
XAUUSD 154
USDJPY 18
USDCAD 6
EURUSD 4
EURGBP 4
USDCHF 2
NZDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 127
AUDNZD 34
NZDCAD 150
XAUUSD -239
USDJPY -7
USDCAD -47
EURUSD -1
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3K
AUDNZD 16K
NZDCAD 8.1K
XAUUSD -19K
USDJPY -228
USDCAD -5.2K
EURUSD -71
EURGBP 256
USDCHF 150
NZDUSD 406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.85 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +11.71 USD
Massima perdita consecutiva: -61.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.55 × 753
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Mix Martingale & Single Entry
Non ci sono recensioni
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.08.21 14:19
No swaps are charged
2025.07.14 12:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 08:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pip Rider
30USD al mese
1%
0
0
USD
5.1K
USD
30
100%
1 195
67%
99%
1.00
0.02
USD
15%
1:500
