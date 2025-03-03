- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 195
Profit Trade:
808 (67.61%)
Loss Trade:
387 (32.38%)
Best Trade:
117.85 USD
Worst Trade:
-60.00 USD
Profitto lordo:
2 802.11 USD (219 001 pips)
Perdita lorda:
-2 775.83 USD (215 291 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (11.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.55 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.85%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
838 (70.13%)
Short Trade:
357 (29.87%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-7.17 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-61.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.52 USD (8)
Crescita mensile:
-0.20%
Previsione annuale:
-0.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.22 USD
Massimale:
383.02 USD (7.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.41% (377.70 USD)
Per equità:
15.25% (734.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|396
|AUDNZD
|316
|NZDCAD
|293
|XAUUSD
|154
|USDJPY
|18
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|150
|XAUUSD
|-239
|USDJPY
|-7
|USDCAD
|-47
|EURUSD
|-1
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|16K
|NZDCAD
|8.1K
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-228
|USDCAD
|-5.2K
|EURUSD
|-71
|EURGBP
|256
|USDCHF
|150
|NZDUSD
|406
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +117.85 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +11.71 USD
Massima perdita consecutiva: -61.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
FBS-Real-2
|3.55 × 753
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Exness-Real16
|10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Mix Martingale & Single Entry
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
100%
1 195
67%
99%
1.00
0.02
USD
USD
15%
1:500