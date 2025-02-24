SignaleKategorien
Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
97 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 963
Gewinntrades:
2 971 (74.96%)
Verlusttrades:
992 (25.03%)
Bester Trade:
1 091.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 057.16 USD
Bruttoprofit:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Bruttoverlust:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (348.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 011.98 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.91%
Max deposit load:
54.98%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.87
Long-Positionen:
1 575 (39.74%)
Short-Positionen:
2 388 (60.26%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
2.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-11 986.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 986.87 USD (14)
Wachstum pro Monat :
4.99%
Jahresprognose:
59.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12 568.76 USD (52.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.40% (12 568.76 USD)
Kapital:
77.81% (9 709.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 091.20 USD
Schlechtester Trade: -2 057 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +348.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 986.87 USD

Keine Bewertungen

2025.12.03 03:49
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
