SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 comentarios
Fiabilidad
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 963
Transacciones Rentables:
2 971 (74.96%)
Transacciones Irrentables:
992 (25.03%)
Mejor transacción:
1 091.20 USD
Peor transacción:
-2 057.16 USD
Beneficio Bruto:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (348.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 011.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
98.91%
Carga máxima del depósito:
54.98%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.87
Transacciones Largas:
1 575 (39.74%)
Transacciones Cortas:
2 388 (60.26%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
2.76 USD
Beneficio medio:
17.51 USD
Pérdidas medias:
-41.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-11 986.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 986.87 USD (14)
Crecimiento al mes:
4.79%
Pronóstico anual:
59.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12 568.76 USD (52.38%)
Reducción relativa:
De balance:
52.40% (12 568.76 USD)
De fondos:
77.81% (9 709.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 091.20 USD
Peor transacción: -2 057 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +348.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 986.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.05 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 18:19
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bot Scalp Band 8799034
30 USD al mes
103%
0
0
USD
13K
USD
97
100%
3 963
74%
99%
1.26
2.76
USD
78%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.