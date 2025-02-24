SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 comentários
Confiabilidade
97 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 963
Negociações com lucro:
2 971 (74.96%)
Negociações com perda:
992 (25.03%)
Melhor negociação:
1 091.20 USD
Pior negociação:
-2 057.16 USD
Lucro bruto:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Perda bruta:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (348.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 011.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
54.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.87
Negociações longas:
1 575 (39.74%)
Negociações curtas:
2 388 (60.26%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
2.76 USD
Lucro médio:
17.51 USD
Perda média:
-41.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-11 986.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 986.87 USD (14)
Crescimento mensal:
4.99%
Previsão anual:
59.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12 568.76 USD (52.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.40% (12 568.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.81% (9 709.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 091.20 USD
Pior negociação: -2 057 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +348.57 USD
Máxima perda consecutiva: -11 986.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bot Scalp Band 8799034
30 USD por mês
103%
0
0
USD
13K
USD
97
100%
3 963
74%
99%
1.26
2.76
USD
78%
1:500
