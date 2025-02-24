- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 963
Negociações com lucro:
2 971 (74.96%)
Negociações com perda:
992 (25.03%)
Melhor negociação:
1 091.20 USD
Pior negociação:
-2 057.16 USD
Lucro bruto:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Perda bruta:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (348.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 011.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
54.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.87
Negociações longas:
1 575 (39.74%)
Negociações curtas:
2 388 (60.26%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
2.76 USD
Lucro médio:
17.51 USD
Perda média:
-41.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-11 986.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 986.87 USD (14)
Crescimento mensal:
4.99%
Previsão anual:
59.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12 568.76 USD (52.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.40% (12 568.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.81% (9 709.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD-P
|265
|GBPNZD-P
|261
|GBPAUD-P
|260
|EURNZD-P
|211
|EURNZD-E
|179
|EURAUD-E
|179
|EURCAD-P
|176
|GBPCAD-E
|174
|GBPAUD-E
|172
|GBPNZD-E
|169
|GBPCAD-P
|168
|GBPUSD-P
|151
|EURUSD-P
|142
|USDCAD-E
|139
|GBPUSD-E
|137
|EURUSD-E
|136
|EURCAD-E
|99
|XAUUSD-E
|90
|NZDUSD-E
|86
|AUDUSD-P
|85
|AUDUSD-E
|84
|NZDUSD-P
|83
|USDCAD-P
|81
|AUDCAD-E
|78
|AUDCAD-P
|72
|NZDCAD-E
|68
|NZDCAD-P
|65
|EURGBP-P
|54
|AUDNZD-E
|51
|EURGBP-E
|48
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD-P
|-11K
|GBPNZD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|1.2K
|EURNZD-P
|740
|EURNZD-E
|910
|EURAUD-E
|1.1K
|EURCAD-P
|972
|GBPCAD-E
|1.1K
|GBPAUD-E
|921
|GBPNZD-E
|839
|GBPCAD-P
|1K
|GBPUSD-P
|875
|EURUSD-P
|1.1K
|USDCAD-E
|591
|GBPUSD-E
|1.1K
|EURUSD-E
|1.2K
|EURCAD-E
|590
|XAUUSD-E
|438
|NZDUSD-E
|559
|AUDUSD-P
|849
|AUDUSD-E
|697
|NZDUSD-P
|390
|USDCAD-P
|199
|AUDCAD-E
|521
|AUDCAD-P
|442
|NZDCAD-E
|405
|NZDCAD-P
|388
|EURGBP-P
|598
|AUDNZD-E
|275
|EURGBP-E
|467
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD-P
|-69K
|GBPNZD-P
|8.3K
|GBPAUD-P
|9.2K
|EURNZD-P
|-8.7K
|EURNZD-E
|9K
|EURAUD-E
|11K
|EURCAD-P
|6.7K
|GBPCAD-E
|8.2K
|GBPAUD-E
|-798
|GBPNZD-E
|-6.6K
|GBPCAD-P
|11K
|GBPUSD-P
|6K
|EURUSD-P
|-8.9K
|USDCAD-E
|-1.7K
|GBPUSD-E
|-2.8K
|EURUSD-E
|16K
|EURCAD-E
|8.8K
|XAUUSD-E
|5.7K
|NZDUSD-E
|218
|AUDUSD-P
|12K
|AUDUSD-E
|4.1K
|NZDUSD-P
|8.5K
|USDCAD-P
|-2.2K
|AUDCAD-E
|11K
|AUDCAD-P
|-608
|NZDCAD-E
|6.1K
|NZDCAD-P
|7.9K
|EURGBP-P
|2.9K
|AUDNZD-E
|5.7K
|EURGBP-E
|4.9K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 091.20 USD
Pior negociação: -2 057 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +348.57 USD
Máxima perda consecutiva: -11 986.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
