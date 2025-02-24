SegnaliSezioni
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 57%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 462
Profit Trade:
2 567 (74.14%)
Loss Trade:
895 (25.85%)
Best Trade:
1 091.20 USD
Worst Trade:
-2 057.16 USD
Profitto lordo:
46 879.76 USD (716 286 pips)
Perdita lorda:
-39 407.26 USD (713 109 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (348.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 011.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
54.98%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
1 356 (39.17%)
Short Trade:
2 106 (60.83%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
18.26 USD
Perdita media:
-44.03 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-11 986.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 986.87 USD (14)
Crescita mensile:
4.01%
Previsione annuale:
48.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 568.76 USD (52.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.40% (12 568.76 USD)
Per equità:
77.81% (9 709.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD-P 206
GBPNZD-P 196
GBPAUD-P 194
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
EURNZD-P 149
EURCAD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
GBPCAD-P 128
EURUSD-P 125
GBPUSD-P 100
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-E 84
AUDCAD-E 78
AUDUSD-P 73
NZDCAD-E 68
USDCAD-P 60
NZDUSD-P 59
AUDCAD-P 58
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
NZDCAD-P 43
EURGBP-P 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 709
GBPAUD-P 762
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
EURNZD-P 415
EURCAD-P 699
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
GBPCAD-P 759
EURUSD-P 931
GBPUSD-P 384
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-E 697
AUDCAD-E 521
AUDUSD-P 712
NZDCAD-E 405
USDCAD-P 125
NZDUSD-P 335
AUDCAD-P 351
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
NZDCAD-P 231
EURGBP-P 402
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD-P -78K
GBPNZD-P -2K
GBPAUD-P 2K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
EURNZD-P -16K
EURCAD-P 910
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
GBPCAD-P 5.5K
EURUSD-P -11K
GBPUSD-P 331
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-E 4.1K
AUDCAD-E 11K
AUDUSD-P 9.6K
NZDCAD-E 6.1K
USDCAD-P 3.8K
NZDUSD-P 7.3K
AUDCAD-P -2.7K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
NZDCAD-P 4.3K
EURGBP-P 182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 091.20 USD
Worst Trade: -2 057 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +348.57 USD
Massima perdita consecutiva: -11 986.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

