Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 57%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 457
Bénéfice trades:
2 564 (74.16%)
Perte trades:
893 (25.83%)
Meilleure transaction:
1 091.20 USD
Pire transaction:
-2 057.16 USD
Bénéfice brut:
46 787.61 USD (715 110 pips)
Perte brute:
-39 379.24 USD (712 574 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (348.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 011.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
54.98%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
1 351 (39.08%)
Courts trades:
2 106 (60.92%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
2.14 USD
Bénéfice moyen:
18.25 USD
Perte moyenne:
-44.10 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-11 986.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 986.87 USD (14)
Croissance mensuelle:
5.45%
Prévision annuelle:
66.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
12 568.76 USD (52.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.40% (12 568.76 USD)
Par fonds propres:
77.81% (9 709.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD-P 206
GBPNZD-P 196
GBPAUD-P 194
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
EURNZD-P 149
EURCAD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
GBPCAD-P 128
EURUSD-P 124
EURCAD-E 99
GBPUSD-P 96
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-E 84
AUDCAD-E 78
AUDUSD-P 73
NZDCAD-E 68
USDCAD-P 60
NZDUSD-P 59
AUDCAD-P 58
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
NZDCAD-P 43
EURGBP-P 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 709
GBPAUD-P 762
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
EURNZD-P 415
EURCAD-P 699
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
GBPCAD-P 759
EURUSD-P 921
EURCAD-E 590
GBPUSD-P 330
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-E 697
AUDCAD-E 521
AUDUSD-P 712
NZDCAD-E 405
USDCAD-P 125
NZDUSD-P 335
AUDCAD-P 351
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
NZDCAD-P 231
EURGBP-P 402
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD-P -78K
GBPNZD-P -2K
GBPAUD-P 2K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
EURNZD-P -16K
EURCAD-P 910
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
GBPCAD-P 5.5K
EURUSD-P -12K
EURCAD-E 8.8K
GBPUSD-P -110
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-E 4.1K
AUDCAD-E 11K
AUDUSD-P 9.6K
NZDCAD-E 6.1K
USDCAD-P 3.8K
NZDUSD-P 7.3K
AUDCAD-P -2.7K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
NZDCAD-P 4.3K
EURGBP-P 182
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 091.20 USD
Pire transaction: -2 057 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +348.57 USD
Perte consécutive maximale: -11 986.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.06.17 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.05 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.15 15:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 03:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
