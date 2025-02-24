시그널섹션
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 리뷰
안정성
97
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 963
이익 거래:
2 971 (74.96%)
손실 거래:
992 (25.03%)
최고의 거래:
1 091.20 USD
최악의 거래:
-2 057.16 USD
총 수익:
52 029.88 USD (815 705 pips)
총 손실:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
연속 최대 이익:
53 (348.57 USD)
연속 최대 이익:
2 011.98 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
98.91%
최대 입금량:
54.98%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
1 575 (39.74%)
숏(주식차입매도):
2 388 (60.26%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
2.76 USD
평균 이익:
17.51 USD
평균 손실:
-41.41 USD
연속 최대 손실:
14 (-11 986.87 USD)
연속 최대 손실:
-11 986.87 USD (14)
월별 성장률:
4.79%
연간 예측:
59.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12 568.76 USD (52.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.40% (12 568.76 USD)
자본금별:
77.81% (9 709.65 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 091.20 USD
최악의 거래: -2 057 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +348.57 USD
연속 최대 손실: -11 986.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bot Scalp Band 8799034
월별 30 USD
103%
0
0
USD
13K
USD
97
100%
3 963
74%
99%
1.26
2.76
USD
78%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.