- 자본
- 축소
트레이드:
3 963
이익 거래:
2 971 (74.96%)
손실 거래:
992 (25.03%)
최고의 거래:
1 091.20 USD
최악의 거래:
-2 057.16 USD
총 수익:
52 029.88 USD (815 705 pips)
총 손실:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
연속 최대 이익:
53 (348.57 USD)
연속 최대 이익:
2 011.98 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
98.91%
최대 입금량:
54.98%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
1 575 (39.74%)
숏(주식차입매도):
2 388 (60.26%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
2.76 USD
평균 이익:
17.51 USD
평균 손실:
-41.41 USD
연속 최대 손실:
14 (-11 986.87 USD)
연속 최대 손실:
-11 986.87 USD (14)
월별 성장률:
4.79%
연간 예측:
59.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12 568.76 USD (52.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.40% (12 568.76 USD)
자본금별:
77.81% (9 709.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD-P
|265
|GBPNZD-P
|261
|GBPAUD-P
|260
|EURNZD-P
|211
|EURNZD-E
|179
|EURAUD-E
|179
|EURCAD-P
|176
|GBPCAD-E
|174
|GBPAUD-E
|172
|GBPNZD-E
|169
|GBPCAD-P
|168
|GBPUSD-P
|151
|EURUSD-P
|142
|USDCAD-E
|139
|GBPUSD-E
|137
|EURUSD-E
|136
|EURCAD-E
|99
|XAUUSD-E
|90
|NZDUSD-E
|86
|AUDUSD-P
|85
|AUDUSD-E
|84
|NZDUSD-P
|83
|USDCAD-P
|81
|AUDCAD-E
|78
|AUDCAD-P
|72
|NZDCAD-E
|68
|NZDCAD-P
|65
|EURGBP-P
|54
|AUDNZD-E
|51
|EURGBP-E
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD-P
|-11K
|GBPNZD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|1.2K
|EURNZD-P
|740
|EURNZD-E
|910
|EURAUD-E
|1.1K
|EURCAD-P
|972
|GBPCAD-E
|1.1K
|GBPAUD-E
|921
|GBPNZD-E
|839
|GBPCAD-P
|1K
|GBPUSD-P
|875
|EURUSD-P
|1.1K
|USDCAD-E
|591
|GBPUSD-E
|1.1K
|EURUSD-E
|1.2K
|EURCAD-E
|590
|XAUUSD-E
|438
|NZDUSD-E
|559
|AUDUSD-P
|849
|AUDUSD-E
|697
|NZDUSD-P
|390
|USDCAD-P
|199
|AUDCAD-E
|521
|AUDCAD-P
|442
|NZDCAD-E
|405
|NZDCAD-P
|388
|EURGBP-P
|598
|AUDNZD-E
|275
|EURGBP-E
|467
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD-P
|-69K
|GBPNZD-P
|8.3K
|GBPAUD-P
|9.2K
|EURNZD-P
|-8.7K
|EURNZD-E
|9K
|EURAUD-E
|11K
|EURCAD-P
|6.7K
|GBPCAD-E
|8.2K
|GBPAUD-E
|-798
|GBPNZD-E
|-6.6K
|GBPCAD-P
|11K
|GBPUSD-P
|6K
|EURUSD-P
|-8.9K
|USDCAD-E
|-1.7K
|GBPUSD-E
|-2.8K
|EURUSD-E
|16K
|EURCAD-E
|8.8K
|XAUUSD-E
|5.7K
|NZDUSD-E
|218
|AUDUSD-P
|12K
|AUDUSD-E
|4.1K
|NZDUSD-P
|8.5K
|USDCAD-P
|-2.2K
|AUDCAD-E
|11K
|AUDCAD-P
|-608
|NZDCAD-E
|6.1K
|NZDCAD-P
|7.9K
|EURGBP-P
|2.9K
|AUDNZD-E
|5.7K
|EURGBP-E
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 091.20 USD
최악의 거래: -2 057 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +348.57 USD
연속 최대 손실: -11 986.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
103%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
97
100%
3 963
74%
99%
1.26
2.76
USD
USD
78%
1:500