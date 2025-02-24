シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
レビュー0件
信頼性
97週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 963
利益トレード:
2 971 (74.96%)
損失トレード:
992 (25.03%)
ベストトレード:
1 091.20 USD
最悪のトレード:
-2 057.16 USD
総利益:
52 029.88 USD (815 705 pips)
総損失:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
最大連続の勝ち:
53 (348.57 USD)
最大連続利益:
2 011.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
54.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
1 575 (39.74%)
短いトレード:
2 388 (60.26%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
2.76 USD
平均利益:
17.51 USD
平均損失:
-41.41 USD
最大連続の負け:
14 (-11 986.87 USD)
最大連続損失:
-11 986.87 USD (14)
月間成長:
4.99%
年間予想:
59.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 568.76 USD (52.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.40% (12 568.76 USD)
エクイティによる:
77.81% (9 709.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 091.20 USD
最悪のトレード: -2 057 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +348.57 USD
最大連続損失: -11 986.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
2025.11.14 08:13
2025.11.13 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
2025.11.10 10:19
2025.11.05 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 11:43
2025.10.29 11:43
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 10:32
2025.10.26 10:32
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
2025.10.24 11:29
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 18:19
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
2025.09.23 10:30
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
