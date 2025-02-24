- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 963
利益トレード:
2 971 (74.96%)
損失トレード:
992 (25.03%)
ベストトレード:
1 091.20 USD
最悪のトレード:
-2 057.16 USD
総利益:
52 029.88 USD (815 705 pips)
総損失:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
最大連続の勝ち:
53 (348.57 USD)
最大連続利益:
2 011.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
54.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
1 575 (39.74%)
短いトレード:
2 388 (60.26%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
2.76 USD
平均利益:
17.51 USD
平均損失:
-41.41 USD
最大連続の負け:
14 (-11 986.87 USD)
最大連続損失:
-11 986.87 USD (14)
月間成長:
4.99%
年間予想:
59.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 568.76 USD (52.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.40% (12 568.76 USD)
エクイティによる:
77.81% (9 709.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD-P
|265
|GBPNZD-P
|261
|GBPAUD-P
|260
|EURNZD-P
|211
|EURNZD-E
|179
|EURAUD-E
|179
|EURCAD-P
|176
|GBPCAD-E
|174
|GBPAUD-E
|172
|GBPNZD-E
|169
|GBPCAD-P
|168
|GBPUSD-P
|151
|EURUSD-P
|142
|USDCAD-E
|139
|GBPUSD-E
|137
|EURUSD-E
|136
|EURCAD-E
|99
|XAUUSD-E
|90
|NZDUSD-E
|86
|AUDUSD-P
|85
|AUDUSD-E
|84
|NZDUSD-P
|83
|USDCAD-P
|81
|AUDCAD-E
|78
|AUDCAD-P
|72
|NZDCAD-E
|68
|NZDCAD-P
|65
|EURGBP-P
|54
|AUDNZD-E
|51
|EURGBP-E
|48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD-P
|-11K
|GBPNZD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|1.2K
|EURNZD-P
|740
|EURNZD-E
|910
|EURAUD-E
|1.1K
|EURCAD-P
|972
|GBPCAD-E
|1.1K
|GBPAUD-E
|921
|GBPNZD-E
|839
|GBPCAD-P
|1K
|GBPUSD-P
|875
|EURUSD-P
|1.1K
|USDCAD-E
|591
|GBPUSD-E
|1.1K
|EURUSD-E
|1.2K
|EURCAD-E
|590
|XAUUSD-E
|438
|NZDUSD-E
|559
|AUDUSD-P
|849
|AUDUSD-E
|697
|NZDUSD-P
|390
|USDCAD-P
|199
|AUDCAD-E
|521
|AUDCAD-P
|442
|NZDCAD-E
|405
|NZDCAD-P
|388
|EURGBP-P
|598
|AUDNZD-E
|275
|EURGBP-E
|467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD-P
|-69K
|GBPNZD-P
|8.3K
|GBPAUD-P
|9.2K
|EURNZD-P
|-8.7K
|EURNZD-E
|9K
|EURAUD-E
|11K
|EURCAD-P
|6.7K
|GBPCAD-E
|8.2K
|GBPAUD-E
|-798
|GBPNZD-E
|-6.6K
|GBPCAD-P
|11K
|GBPUSD-P
|6K
|EURUSD-P
|-8.9K
|USDCAD-E
|-1.7K
|GBPUSD-E
|-2.8K
|EURUSD-E
|16K
|EURCAD-E
|8.8K
|XAUUSD-E
|5.7K
|NZDUSD-E
|218
|AUDUSD-P
|12K
|AUDUSD-E
|4.1K
|NZDUSD-P
|8.5K
|USDCAD-P
|-2.2K
|AUDCAD-E
|11K
|AUDCAD-P
|-608
|NZDCAD-E
|6.1K
|NZDCAD-P
|7.9K
|EURGBP-P
|2.9K
|AUDNZD-E
|5.7K
|EURGBP-E
|4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 091.20 USD
最悪のトレード: -2 057 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +348.57 USD
最大連続損失: -11 986.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
