Signals / MetaTrader 4 / Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 reviews
Reliability
97 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 963
Profit Trades:
2 971 (74.96%)
Loss Trades:
992 (25.03%)
Best trade:
1 091.20 USD
Worst trade:
-2 057.16 USD
Gross Profit:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Gross Loss:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Maximum consecutive wins:
53 (348.57 USD)
Maximal consecutive profit:
2 011.98 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
98.91%
Max deposit load:
54.98%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.87
Long Trades:
1 575 (39.74%)
Short Trades:
2 388 (60.26%)
Profit Factor:
1.27
Expected Payoff:
2.76 USD
Average Profit:
17.51 USD
Average Loss:
-41.41 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-11 986.87 USD)
Maximal consecutive loss:
-11 986.87 USD (14)
Monthly growth:
4.99%
Annual Forecast:
59.85%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
12 568.76 USD (52.38%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.40% (12 568.76 USD)
By Equity:
77.81% (9 709.65 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 091.20 USD
Worst trade: -2 057 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +348.57 USD
Maximal consecutive loss: -11 986.87 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FortunePrimeGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
