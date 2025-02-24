- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 963
Profit Trades:
2 971 (74.96%)
Loss Trades:
992 (25.03%)
Best trade:
1 091.20 USD
Worst trade:
-2 057.16 USD
Gross Profit:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Gross Loss:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Maximum consecutive wins:
53 (348.57 USD)
Maximal consecutive profit:
2 011.98 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
98.91%
Max deposit load:
54.98%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.87
Long Trades:
1 575 (39.74%)
Short Trades:
2 388 (60.26%)
Profit Factor:
1.27
Expected Payoff:
2.76 USD
Average Profit:
17.51 USD
Average Loss:
-41.41 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-11 986.87 USD)
Maximal consecutive loss:
-11 986.87 USD (14)
Monthly growth:
4.99%
Annual Forecast:
59.85%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
12 568.76 USD (52.38%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.40% (12 568.76 USD)
By Equity:
77.81% (9 709.65 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURAUD-P
|265
|GBPNZD-P
|261
|GBPAUD-P
|260
|EURNZD-P
|211
|EURNZD-E
|179
|EURAUD-E
|179
|EURCAD-P
|176
|GBPCAD-E
|174
|GBPAUD-E
|172
|GBPNZD-E
|169
|GBPCAD-P
|168
|GBPUSD-P
|151
|EURUSD-P
|142
|USDCAD-E
|139
|GBPUSD-E
|137
|EURUSD-E
|136
|EURCAD-E
|99
|XAUUSD-E
|90
|NZDUSD-E
|86
|AUDUSD-P
|85
|AUDUSD-E
|84
|NZDUSD-P
|83
|USDCAD-P
|81
|AUDCAD-E
|78
|AUDCAD-P
|72
|NZDCAD-E
|68
|NZDCAD-P
|65
|EURGBP-P
|54
|AUDNZD-E
|51
|EURGBP-E
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD-P
|-11K
|GBPNZD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|1.2K
|EURNZD-P
|740
|EURNZD-E
|910
|EURAUD-E
|1.1K
|EURCAD-P
|972
|GBPCAD-E
|1.1K
|GBPAUD-E
|921
|GBPNZD-E
|839
|GBPCAD-P
|1K
|GBPUSD-P
|875
|EURUSD-P
|1.1K
|USDCAD-E
|591
|GBPUSD-E
|1.1K
|EURUSD-E
|1.2K
|EURCAD-E
|590
|XAUUSD-E
|438
|NZDUSD-E
|559
|AUDUSD-P
|849
|AUDUSD-E
|697
|NZDUSD-P
|390
|USDCAD-P
|199
|AUDCAD-E
|521
|AUDCAD-P
|442
|NZDCAD-E
|405
|NZDCAD-P
|388
|EURGBP-P
|598
|AUDNZD-E
|275
|EURGBP-E
|467
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD-P
|-69K
|GBPNZD-P
|8.3K
|GBPAUD-P
|9.2K
|EURNZD-P
|-8.7K
|EURNZD-E
|9K
|EURAUD-E
|11K
|EURCAD-P
|6.7K
|GBPCAD-E
|8.2K
|GBPAUD-E
|-798
|GBPNZD-E
|-6.6K
|GBPCAD-P
|11K
|GBPUSD-P
|6K
|EURUSD-P
|-8.9K
|USDCAD-E
|-1.7K
|GBPUSD-E
|-2.8K
|EURUSD-E
|16K
|EURCAD-E
|8.8K
|XAUUSD-E
|5.7K
|NZDUSD-E
|218
|AUDUSD-P
|12K
|AUDUSD-E
|4.1K
|NZDUSD-P
|8.5K
|USDCAD-P
|-2.2K
|AUDCAD-E
|11K
|AUDCAD-P
|-608
|NZDCAD-E
|6.1K
|NZDCAD-P
|7.9K
|EURGBP-P
|2.9K
|AUDNZD-E
|5.7K
|EURGBP-E
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 091.20 USD
Worst trade: -2 057 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +348.57 USD
Maximal consecutive loss: -11 986.87 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FortunePrimeGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
103%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
97
100%
3 963
74%
99%
1.26
2.76
USD
USD
78%
1:500