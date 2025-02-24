СигналыРазделы
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 963
Прибыльных трейдов:
2 971 (74.96%)
Убыточных трейдов:
992 (25.03%)
Лучший трейд:
1 091.20 USD
Худший трейд:
-2 057.16 USD
Общая прибыль:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Общий убыток:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (348.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 011.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
54.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
1 575 (39.74%)
Коротких трейдов:
2 388 (60.26%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.76 USD
Средняя прибыль:
17.51 USD
Средний убыток:
-41.41 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-11 986.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 986.87 USD (14)
Прирост в месяц:
4.99%
Годовой прогноз:
59.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 568.76 USD (52.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.40% (12 568.76 USD)
По эквити:
77.81% (9 709.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 091.20 USD
Худший трейд: -2 057 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +348.57 USD
Макс. убыток в серии: -11 986.87 USD

Нет отзывов
2025.12.03 03:49
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bot Scalp Band 8799034
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
13K
USD
97
100%
3 963
74%
99%
1.26
2.76
USD
78%
1:500
Копировать

