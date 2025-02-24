- Прирост
Всего трейдов:
3 963
Прибыльных трейдов:
2 971 (74.96%)
Убыточных трейдов:
992 (25.03%)
Лучший трейд:
1 091.20 USD
Худший трейд:
-2 057.16 USD
Общая прибыль:
52 029.88 USD (815 705 pips)
Общий убыток:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (348.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 011.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
54.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
1 575 (39.74%)
Коротких трейдов:
2 388 (60.26%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.76 USD
Средняя прибыль:
17.51 USD
Средний убыток:
-41.41 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-11 986.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 986.87 USD (14)
Прирост в месяц:
4.99%
Годовой прогноз:
59.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 568.76 USD (52.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.40% (12 568.76 USD)
По эквити:
77.81% (9 709.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD-P
|265
|GBPNZD-P
|261
|GBPAUD-P
|260
|EURNZD-P
|211
|EURNZD-E
|179
|EURAUD-E
|179
|EURCAD-P
|176
|GBPCAD-E
|174
|GBPAUD-E
|172
|GBPNZD-E
|169
|GBPCAD-P
|168
|GBPUSD-P
|151
|EURUSD-P
|142
|USDCAD-E
|139
|GBPUSD-E
|137
|EURUSD-E
|136
|EURCAD-E
|99
|XAUUSD-E
|90
|NZDUSD-E
|86
|AUDUSD-P
|85
|AUDUSD-E
|84
|NZDUSD-P
|83
|USDCAD-P
|81
|AUDCAD-E
|78
|AUDCAD-P
|72
|NZDCAD-E
|68
|NZDCAD-P
|65
|EURGBP-P
|54
|AUDNZD-E
|51
|EURGBP-E
|48
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD-P
|-11K
|GBPNZD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|1.2K
|EURNZD-P
|740
|EURNZD-E
|910
|EURAUD-E
|1.1K
|EURCAD-P
|972
|GBPCAD-E
|1.1K
|GBPAUD-E
|921
|GBPNZD-E
|839
|GBPCAD-P
|1K
|GBPUSD-P
|875
|EURUSD-P
|1.1K
|USDCAD-E
|591
|GBPUSD-E
|1.1K
|EURUSD-E
|1.2K
|EURCAD-E
|590
|XAUUSD-E
|438
|NZDUSD-E
|559
|AUDUSD-P
|849
|AUDUSD-E
|697
|NZDUSD-P
|390
|USDCAD-P
|199
|AUDCAD-E
|521
|AUDCAD-P
|442
|NZDCAD-E
|405
|NZDCAD-P
|388
|EURGBP-P
|598
|AUDNZD-E
|275
|EURGBP-E
|467
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD-P
|-69K
|GBPNZD-P
|8.3K
|GBPAUD-P
|9.2K
|EURNZD-P
|-8.7K
|EURNZD-E
|9K
|EURAUD-E
|11K
|EURCAD-P
|6.7K
|GBPCAD-E
|8.2K
|GBPAUD-E
|-798
|GBPNZD-E
|-6.6K
|GBPCAD-P
|11K
|GBPUSD-P
|6K
|EURUSD-P
|-8.9K
|USDCAD-E
|-1.7K
|GBPUSD-E
|-2.8K
|EURUSD-E
|16K
|EURCAD-E
|8.8K
|XAUUSD-E
|5.7K
|NZDUSD-E
|218
|AUDUSD-P
|12K
|AUDUSD-E
|4.1K
|NZDUSD-P
|8.5K
|USDCAD-P
|-2.2K
|AUDCAD-E
|11K
|AUDCAD-P
|-608
|NZDCAD-E
|6.1K
|NZDCAD-P
|7.9K
|EURGBP-P
|2.9K
|AUDNZD-E
|5.7K
|EURGBP-E
|4.9K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 091.20 USD
Худший трейд: -2 057 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +348.57 USD
Макс. убыток в серии: -11 986.87 USD
