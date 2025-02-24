信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0条评论
可靠性
97
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 103%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 963
盈利交易:
2 971 (74.96%)
亏损交易:
992 (25.03%)
最好交易:
1 091.20 USD
最差交易:
-2 057.16 USD
毛利:
52 029.88 USD (815 705 pips)
毛利亏损:
-41 079.28 USD (754 683 pips)
最大连续赢利:
53 (348.57 USD)
最大连续盈利:
2 011.98 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
54.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.87
长期交易:
1 575 (39.74%)
短期交易:
2 388 (60.26%)
利润因子:
1.27
预期回报:
2.76 USD
平均利润:
17.51 USD
平均损失:
-41.41 USD
最大连续失误:
14 (-11 986.87 USD)
最大连续亏损:
-11 986.87 USD (14)
每月增长:
4.99%
年度预测:
59.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12 568.76 USD (52.38%)
相对跌幅:
结余:
52.40% (12 568.76 USD)
净值:
77.81% (9 709.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD-P 265
GBPNZD-P 261
GBPAUD-P 260
EURNZD-P 211
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
EURCAD-P 176
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
GBPCAD-P 168
GBPUSD-P 151
EURUSD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-P 85
AUDUSD-E 84
NZDUSD-P 83
USDCAD-P 81
AUDCAD-E 78
AUDCAD-P 72
NZDCAD-E 68
NZDCAD-P 65
EURGBP-P 54
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 1.1K
GBPAUD-P 1.2K
EURNZD-P 740
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
EURCAD-P 972
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
GBPCAD-P 1K
GBPUSD-P 875
EURUSD-P 1.1K
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-P 849
AUDUSD-E 697
NZDUSD-P 390
USDCAD-P 199
AUDCAD-E 521
AUDCAD-P 442
NZDCAD-E 405
NZDCAD-P 388
EURGBP-P 598
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD-P -69K
GBPNZD-P 8.3K
GBPAUD-P 9.2K
EURNZD-P -8.7K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
EURCAD-P 6.7K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
GBPCAD-P 11K
GBPUSD-P 6K
EURUSD-P -8.9K
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-P 12K
AUDUSD-E 4.1K
NZDUSD-P 8.5K
USDCAD-P -2.2K
AUDCAD-E 11K
AUDCAD-P -608
NZDCAD-E 6.1K
NZDCAD-P 7.9K
EURGBP-P 2.9K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 091.20 USD
最差交易: -2 057 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +348.57 USD
最大连续亏损: -11 986.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

