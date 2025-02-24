SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bot Scalp Band 8799034
Quoc Viet Do

Bot Scalp Band 8799034

Quoc Viet Do
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 57%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 462
Kârla kapanan işlemler:
2 567 (74.14%)
Zararla kapanan işlemler:
895 (25.85%)
En iyi işlem:
1 091.20 USD
En kötü işlem:
-2 057.16 USD
Brüt kâr:
46 879.76 USD (716 286 pips)
Brüt zarar:
-39 407.26 USD (713 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (348.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
1 356 (39.17%)
Satış işlemleri:
2 106 (60.83%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
18.26 USD
Ortalama zarar:
-44.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-11 986.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 986.87 USD (14)
Aylık büyüme:
3.93%
Yıllık tahmin:
48.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12 568.76 USD (52.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.40% (12 568.76 USD)
Varlığa göre:
77.81% (9 709.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD-P 206
GBPNZD-P 196
GBPAUD-P 194
EURNZD-E 179
EURAUD-E 179
GBPCAD-E 174
GBPAUD-E 172
GBPNZD-E 169
EURNZD-P 149
EURCAD-P 142
USDCAD-E 139
GBPUSD-E 137
EURUSD-E 136
GBPCAD-P 128
EURUSD-P 125
GBPUSD-P 100
EURCAD-E 99
XAUUSD-E 90
NZDUSD-E 86
AUDUSD-E 84
AUDCAD-E 78
AUDUSD-P 73
NZDCAD-E 68
USDCAD-P 60
NZDUSD-P 59
AUDCAD-P 58
AUDNZD-E 51
EURGBP-E 48
NZDCAD-P 43
EURGBP-P 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD-P -11K
GBPNZD-P 709
GBPAUD-P 762
EURNZD-E 910
EURAUD-E 1.1K
GBPCAD-E 1.1K
GBPAUD-E 921
GBPNZD-E 839
EURNZD-P 415
EURCAD-P 699
USDCAD-E 591
GBPUSD-E 1.1K
EURUSD-E 1.2K
GBPCAD-P 759
EURUSD-P 931
GBPUSD-P 384
EURCAD-E 590
XAUUSD-E 438
NZDUSD-E 559
AUDUSD-E 697
AUDCAD-E 521
AUDUSD-P 712
NZDCAD-E 405
USDCAD-P 125
NZDUSD-P 335
AUDCAD-P 351
AUDNZD-E 275
EURGBP-E 467
NZDCAD-P 231
EURGBP-P 402
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD-P -78K
GBPNZD-P -2K
GBPAUD-P 2K
EURNZD-E 9K
EURAUD-E 11K
GBPCAD-E 8.2K
GBPAUD-E -798
GBPNZD-E -6.6K
EURNZD-P -16K
EURCAD-P 910
USDCAD-E -1.7K
GBPUSD-E -2.8K
EURUSD-E 16K
GBPCAD-P 5.5K
EURUSD-P -11K
GBPUSD-P 331
EURCAD-E 8.8K
XAUUSD-E 5.7K
NZDUSD-E 218
AUDUSD-E 4.1K
AUDCAD-E 11K
AUDUSD-P 9.6K
NZDCAD-E 6.1K
USDCAD-P 3.8K
NZDUSD-P 7.3K
AUDCAD-P -2.7K
AUDNZD-E 5.7K
EURGBP-E 4.9K
NZDCAD-P 4.3K
EURGBP-P 182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 091.20 USD
En kötü işlem: -2 057 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +348.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 986.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.06.17 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.05 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.15 15:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 03:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bot Scalp Band 8799034
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
17K
USD
81
100%
3 462
74%
100%
1.18
2.16
USD
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.