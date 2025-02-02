- Wachstum
Trades insgesamt:
885
Gewinntrades:
214 (24.18%)
Verlusttrades:
671 (75.82%)
Bester Trade:
100.00 USD
Schlechtester Trade:
-16.83 USD
Bruttoprofit:
4 646.99 USD (8 410 264 pips)
Bruttoverlust:
-2 843.27 USD (6 423 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (196.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
17.28%
Max deposit load:
7.26%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
6.10
Long-Positionen:
536 (60.56%)
Short-Positionen:
349 (39.44%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
2.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-47.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.00 USD (21)
Wachstum pro Monat :
23.92%
Jahresprognose:
290.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.49 USD
Maximaler:
295.67 USD (17.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.48% (295.67 USD)
Kapital:
1.85% (12.28 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
Keine Bewertungen
