Rui Zhao Zhu

Allxaubtc

Rui Zhao Zhu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 181%
Exness-Real9
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
885
Gewinntrades:
214 (24.18%)
Verlusttrades:
671 (75.82%)
Bester Trade:
100.00 USD
Schlechtester Trade:
-16.83 USD
Bruttoprofit:
4 646.99 USD (8 410 264 pips)
Bruttoverlust:
-2 843.27 USD (6 423 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (196.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
17.28%
Max deposit load:
7.26%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
6.10
Long-Positionen:
536 (60.56%)
Short-Positionen:
349 (39.44%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
2.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-47.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.00 USD (21)
Wachstum pro Monat :
23.92%
Jahresprognose:
290.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.49 USD
Maximaler:
295.67 USD (17.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.48% (295.67 USD)
Kapital:
1.85% (12.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSDm 512
XAUUSDm 373
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSDm 517
XAUUSDm 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSDm 1.5M
XAUUSDm 499K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.00 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +196.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
