- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 014
Profit Trade:
419 (20.80%)
Loss Trade:
1 595 (79.20%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-7.85 USD
Profitto lordo:
2 990.32 USD (15 537 598 pips)
Perdita lorda:
-2 522.64 USD (14 467 914 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (160.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
17.28%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.62
Long Trade:
1 137 (56.45%)
Short Trade:
877 (43.55%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
7.14 USD
Perdita media:
-1.58 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-57.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.39 USD (38)
Crescita mensile:
24.06%
Previsione annuale:
291.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.70 USD
Massimale:
178.29 USD (19.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.36% (178.29 USD)
Per equità:
1.85% (12.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1169
|XAUUSDm
|845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|55
|XAUUSDm
|413
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|690K
|XAUUSDm
|379K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +160.00 USD
Massima perdita consecutiva: -57.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
