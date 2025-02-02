SignauxSections
Rui Zhao Zhu

Allxaubtc

Rui Zhao Zhu
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
Exness-Real9
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 004
Bénéfice trades:
417 (20.80%)
Perte trades:
1 587 (79.19%)
Meilleure transaction:
40.00 USD
Pire transaction:
-7.85 USD
Bénéfice brut:
2 970.32 USD (15 437 598 pips)
Perte brute:
-2 498.64 USD (14 455 914 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (160.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
16.27%
Charge de dépôt maximale:
6.80%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
1 129 (56.34%)
Courts trades:
875 (43.66%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
7.12 USD
Perte moyenne:
-1.57 USD
Pertes consécutives maximales:
39 (-57.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.39 USD (38)
Croissance mensuelle:
22.72%
Prévision annuelle:
275.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.70 USD
Maximal:
178.29 USD (19.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.36% (178.29 USD)
Par fonds propres:
1.85% (12.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 1167
XAUUSDm 837
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 35
XAUUSDm 437
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 590K
XAUUSDm 391K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.00 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +160.00 USD
Perte consécutive maximale: -57.00 USD

xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
Aucun avis
