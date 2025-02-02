- Crescimento
Negociações:
873
Negociações com lucro:
211 (24.16%)
Negociações com perda:
662 (75.83%)
Melhor negociação:
100.00 USD
Pior negociação:
-16.83 USD
Lucro bruto:
4 595.14 USD (8 306 553 pips)
Perda bruta:
-2 772.26 USD (6 335 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (196.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
17.28%
Depósito máximo carregado:
7.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
528 (60.48%)
Negociações curtas:
345 (39.52%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
2.09 USD
Lucro médio:
21.78 USD
Perda média:
-4.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-47.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.00 USD (21)
Crescimento mensal:
27.07%
Previsão anual:
325.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.49 USD
Máximo:
295.67 USD (17.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.48% (295.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.85% (12.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|504
|XAUUSDm
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|507
|XAUUSDm
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|1.5M
|XAUUSDm
|505K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.00 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +196.82 USD
Máxima perda consecutiva: -47.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
Sem comentários
