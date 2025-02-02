SinaisSeções
Rui Zhao Zhu

Allxaubtc

Rui Zhao Zhu
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 182%
Exness-Real9
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
873
Negociações com lucro:
211 (24.16%)
Negociações com perda:
662 (75.83%)
Melhor negociação:
100.00 USD
Pior negociação:
-16.83 USD
Lucro bruto:
4 595.14 USD (8 306 553 pips)
Perda bruta:
-2 772.26 USD (6 335 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (196.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
17.28%
Depósito máximo carregado:
7.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
528 (60.48%)
Negociações curtas:
345 (39.52%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
2.09 USD
Lucro médio:
21.78 USD
Perda média:
-4.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-47.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.00 USD (21)
Crescimento mensal:
27.07%
Previsão anual:
325.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.49 USD
Máximo:
295.67 USD (17.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.48% (295.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.85% (12.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 504
XAUUSDm 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 507
XAUUSDm 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 1.5M
XAUUSDm 505K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.00 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +196.82 USD
Máxima perda consecutiva: -47.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
Sem comentários
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 18:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 00:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 15:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 07:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 19:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
