- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
860
盈利交易:
208 (24.18%)
亏损交易:
652 (75.81%)
最好交易:
100.00 USD
最差交易:
-16.83 USD
毛利:
4 467.75 USD (8 231 764 pips)
毛利亏损:
-2 696.98 USD (6 227 944 pips)
最大连续赢利:
6 (196.82 USD)
最大连续盈利:
200.00 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
17.28%
最大入金加载:
7.26%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
51
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
5.99
长期交易:
519 (60.35%)
短期交易:
341 (39.65%)
利润因子:
1.66
预期回报:
2.06 USD
平均利润:
21.48 USD
平均损失:
-4.14 USD
最大连续失误:
31 (-47.94 USD)
最大连续亏损:
-134.00 USD (21)
每月增长:
35.43%
年度预测:
429.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.49 USD
最大值:
295.67 USD (17.05%)
相对跌幅:
结余:
16.48% (295.67 USD)
净值:
1.85% (12.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|495
|XAUUSDm
|365
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|530
|XAUUSDm
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|1.5M
|XAUUSDm
|489K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.00 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +196.82 USD
最大连续亏损: -47.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
