Всего трейдов:
853
Прибыльных трейдов:
206 (24.15%)
Убыточных трейдов:
647 (75.85%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
-16.83 USD
Общая прибыль:
4 463.24 USD (8 222 751 pips)
Общий убыток:
-2 658.09 USD (6 184 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (196.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
17.28%
Макс. загрузка депозита:
7.26%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
6.11
Длинных трейдов:
514 (60.26%)
Коротких трейдов:
339 (39.74%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
21.67 USD
Средний убыток:
-4.11 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-47.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.00 USD (21)
Прирост в месяц:
34.96%
Годовой прогноз:
424.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.49 USD
Максимальная:
295.67 USD (17.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.48% (295.67 USD)
По эквити:
1.85% (12.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|490
|XAUUSDm
|363
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|546
|XAUUSDm
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|1.5M
|XAUUSDm
|493K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.00 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +196.82 USD
Макс. убыток в серии: -47.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
