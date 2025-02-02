СигналыРазделы
Rui Zhao Zhu

Allxaubtc

Rui Zhao Zhu
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 181%
Exness-Real9
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
853
Прибыльных трейдов:
206 (24.15%)
Убыточных трейдов:
647 (75.85%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
-16.83 USD
Общая прибыль:
4 463.24 USD (8 222 751 pips)
Общий убыток:
-2 658.09 USD (6 184 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (196.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
17.28%
Макс. загрузка депозита:
7.26%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
6.11
Длинных трейдов:
514 (60.26%)
Коротких трейдов:
339 (39.74%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
21.67 USD
Средний убыток:
-4.11 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-47.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.00 USD (21)
Прирост в месяц:
34.96%
Годовой прогноз:
424.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.49 USD
Максимальная:
295.67 USD (17.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.48% (295.67 USD)
По эквити:
1.85% (12.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 490
XAUUSDm 363
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 546
XAUUSDm 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 1.5M
XAUUSDm 493K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.00 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +196.82 USD
Макс. убыток в серии: -47.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
Нет отзывов
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 18:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 00:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 15:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 07:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 19:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
