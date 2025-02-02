SinyallerBölümler
Rui Zhao Zhu

Allxaubtc

Rui Zhao Zhu
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
Exness-Real9
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 014
Kârla kapanan işlemler:
419 (20.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 595 (79.20%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-7.85 USD
Brüt kâr:
2 990.32 USD (15 537 598 pips)
Brüt zarar:
-2 522.64 USD (14 467 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (160.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
17.28%
Maks. mevduat yükü:
6.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.62
Alış işlemleri:
1 137 (56.45%)
Satış işlemleri:
877 (43.55%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
7.14 USD
Ortalama zarar:
-1.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-57.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.39 USD (38)
Aylık büyüme:
24.43%
Yıllık tahmin:
296.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.70 USD
Maksimum:
178.29 USD (19.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.36% (178.29 USD)
Varlığa göre:
1.85% (12.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 1169
XAUUSDm 845
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 55
XAUUSDm 413
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 690K
XAUUSDm 379K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +160.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
2025.05.30 00:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 15:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 07:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 19:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 01:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 22:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 20:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.