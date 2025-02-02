- Büyüme
İşlemler:
2 014
Kârla kapanan işlemler:
419 (20.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 595 (79.20%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-7.85 USD
Brüt kâr:
2 990.32 USD (15 537 598 pips)
Brüt zarar:
-2 522.64 USD (14 467 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (160.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
17.28%
Maks. mevduat yükü:
6.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.62
Alış işlemleri:
1 137 (56.45%)
Satış işlemleri:
877 (43.55%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
7.14 USD
Ortalama zarar:
-1.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-57.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.39 USD (38)
Aylık büyüme:
24.43%
Yıllık tahmin:
296.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.70 USD
Maksimum:
178.29 USD (19.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.36% (178.29 USD)
Varlığa göre:
1.85% (12.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1169
|XAUUSDm
|845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|55
|XAUUSDm
|413
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|690K
|XAUUSDm
|379K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +160.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
İnceleme yok
