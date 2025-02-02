- 자본
- 축소
트레이드:
911
이익 거래:
219 (24.03%)
손실 거래:
692 (75.96%)
최고의 거래:
100.00 USD
최악의 거래:
-16.83 USD
총 수익:
4 703.64 USD (8 523 551 pips)
총 손실:
-3 001.01 USD (6 657 722 pips)
연속 최대 이익:
6 (196.82 USD)
연속 최대 이익:
200.00 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
17.28%
최대 입금량:
7.26%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
5.76
롱(주식매수):
554 (60.81%)
숏(주식차입매도):
357 (39.19%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
21.48 USD
평균 손실:
-4.34 USD
연속 최대 손실:
31 (-47.94 USD)
연속 최대 손실:
-134.00 USD (21)
월별 성장률:
18.87%
연간 예측:
228.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.49 USD
최대한의:
295.67 USD (17.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.48% (295.67 USD)
자본금별:
1.85% (12.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|532
|XAUUSDm
|379
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|461
|XAUUSDm
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|1.4M
|XAUUSDm
|490K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.00 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +196.82 USD
연속 최대 손실: -47.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
171%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
19
100%
911
24%
17%
1.56
1.87
USD
USD
16%
1:400