- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
876
利益トレード:
211 (24.08%)
損失トレード:
665 (75.91%)
ベストトレード:
100.00 USD
最悪のトレード:
-16.83 USD
総利益:
4 595.14 USD (8 306 553 pips)
総損失:
-2 792.59 USD (6 375 888 pips)
最大連続の勝ち:
6 (196.82 USD)
最大連続利益:
200.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
17.28%
最大入金額:
7.26%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
6.10
長いトレード:
531 (60.62%)
短いトレード:
345 (39.38%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
2.06 USD
平均利益:
21.78 USD
平均損失:
-4.20 USD
最大連続の負け:
31 (-47.94 USD)
最大連続損失:
-134.00 USD (21)
月間成長:
23.39%
年間予想:
283.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.49 USD
最大の:
295.67 USD (17.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.48% (295.67 USD)
エクイティによる:
1.85% (12.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|507
|XAUUSDm
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|486
|XAUUSDm
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|1.4M
|XAUUSDm
|505K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.00 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +196.82 USD
最大連続損失: -47.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
180%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
18
100%
876
24%
17%
1.64
2.06
USD
USD
16%
1:400