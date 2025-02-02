- Incremento
Total de Trades:
873
Transacciones Rentables:
211 (24.16%)
Transacciones Irrentables:
662 (75.83%)
Mejor transacción:
100.00 USD
Peor transacción:
-16.83 USD
Beneficio Bruto:
4 595.14 USD (8 306 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 772.26 USD (6 335 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (196.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
200.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
17.28%
Carga máxima del depósito:
7.26%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
528 (60.48%)
Transacciones Cortas:
345 (39.52%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
2.09 USD
Beneficio medio:
21.78 USD
Pérdidas medias:
-4.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-47.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.00 USD (21)
Crecimiento al mes:
28.68%
Pronóstico anual:
345.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.49 USD
Máxima:
295.67 USD (17.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.48% (295.67 USD)
De fondos:
1.85% (12.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|504
|XAUUSDm
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|507
|XAUUSDm
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|1.5M
|XAUUSDm
|505K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +100.00 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +196.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -47.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
No hay comentarios
