Rui Zhao Zhu

Allxaubtc

Rui Zhao Zhu
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 182%
Exness-Real9
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
873
Transacciones Rentables:
211 (24.16%)
Transacciones Irrentables:
662 (75.83%)
Mejor transacción:
100.00 USD
Peor transacción:
-16.83 USD
Beneficio Bruto:
4 595.14 USD (8 306 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 772.26 USD (6 335 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (196.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
200.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
17.28%
Carga máxima del depósito:
7.26%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
528 (60.48%)
Transacciones Cortas:
345 (39.52%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
2.09 USD
Beneficio medio:
21.78 USD
Pérdidas medias:
-4.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-47.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.00 USD (21)
Crecimiento al mes:
28.68%
Pronóstico anual:
345.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.49 USD
Máxima:
295.67 USD (17.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.48% (295.67 USD)
De fondos:
1.85% (12.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSDm 504
XAUUSDm 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSDm 507
XAUUSDm 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSDm 1.5M
XAUUSDm 505K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.00 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +196.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -47.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

xauusd+btcusd 入金是ex平台的返佣
No hay comentarios
