Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
216 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 98%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
538 (80.17%)
Verlusttrades:
133 (19.82%)
Bester Trade:
330.77 USD
Schlechtester Trade:
-114.64 USD
Bruttoprofit:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Bruttoverlust:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (146.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
336.03 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
98.41%
Max deposit load:
1.71%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
17.05
Long-Positionen:
670 (99.85%)
Short-Positionen:
1 (0.15%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
5.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-173.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.25 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Jahresprognose:
22.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.79 USD
Maximaler:
197.25 USD (15.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.08% (173.30 USD)
Kapital:
5.60% (213.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDmicro 670
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDmicro 407K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +330.77 USD
Schlechtester Trade: -115 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


Keine Bewertungen
