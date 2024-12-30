- Wachstum
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
538 (80.17%)
Verlusttrades:
133 (19.82%)
Bester Trade:
330.77 USD
Schlechtester Trade:
-114.64 USD
Bruttoprofit:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Bruttoverlust:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (146.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
336.03 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
98.41%
Max deposit load:
1.71%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
17.05
Long-Positionen:
670 (99.85%)
Short-Positionen:
1 (0.15%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
5.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-173.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.25 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Jahresprognose:
22.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.79 USD
Maximaler:
197.25 USD (15.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.08% (173.30 USD)
Kapital:
5.60% (213.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|670
|AUDUSDmicro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDmicro
|3.4K
|AUDUSDmicro
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDmicro
|407K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +330.77 USD
Schlechtester Trade: -115 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
