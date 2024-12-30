- Croissance
Trades:
505
Bénéfice trades:
401 (79.40%)
Perte trades:
104 (20.59%)
Meilleure transaction:
330.77 USD
Pire transaction:
-100.21 USD
Bénéfice brut:
3 972.84 USD (719 712 pips)
Perte brute:
-1 513.06 USD (424 669 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (146.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
336.03 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
98.41%
Charge de dépôt maximale:
1.71%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
12.47
Longs trades:
504 (99.80%)
Courts trades:
1 (0.20%)
Facteur de profit:
2.63
Rendement attendu:
4.87 USD
Bénéfice moyen:
9.91 USD
Perte moyenne:
-14.55 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-173.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-197.25 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.75%
Prévision annuelle:
21.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.79 USD
Maximal:
197.25 USD (15.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.08% (173.30 USD)
Par fonds propres:
5.60% (213.72 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|504
|AUDUSDmicro
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDmicro
|2.5K
|AUDUSDmicro
|0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDmicro
|295K
|AUDUSDmicro
|-38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +330.77 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +146.00 USD
Perte consécutive maximale: -173.30 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
Aucun avis
