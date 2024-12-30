시그널섹션
Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
0 리뷰
안정성
218
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 99%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
683
이익 거래:
547 (80.08%)
손실 거래:
136 (19.91%)
최고의 거래:
330.77 USD
최악의 거래:
-114.64 USD
총 수익:
5 603.74 USD (988 694 pips)
총 손실:
-2 173.29 USD (583 691 pips)
연속 최대 이익:
28 (146.00 USD)
연속 최대 이익:
336.03 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
98.41%
최대 입금량:
1.71%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
17.39
롱(주식매수):
682 (99.85%)
숏(주식차입매도):
1 (0.15%)
수익 요인:
2.58
기대수익:
5.02 USD
평균 이익:
10.24 USD
평균 손실:
-15.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-173.30 USD)
연속 최대 손실:
-197.25 USD (3)
월별 성장률:
2.08%
연간 예측:
25.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.79 USD
최대한의:
197.25 USD (15.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.08% (173.30 USD)
자본금별:
5.60% (213.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDmicro 682
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDmicro 405K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +330.77 USD
최악의 거래: -115 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +146.00 USD
연속 최대 손실: -173.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


리뷰 없음
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Share of trading days is too low
