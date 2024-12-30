- 자본
- 축소
트레이드:
683
이익 거래:
547 (80.08%)
손실 거래:
136 (19.91%)
최고의 거래:
330.77 USD
최악의 거래:
-114.64 USD
총 수익:
5 603.74 USD (988 694 pips)
총 손실:
-2 173.29 USD (583 691 pips)
연속 최대 이익:
28 (146.00 USD)
연속 최대 이익:
336.03 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
98.41%
최대 입금량:
1.71%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
17.39
롱(주식매수):
682 (99.85%)
숏(주식차입매도):
1 (0.15%)
수익 요인:
2.58
기대수익:
5.02 USD
평균 이익:
10.24 USD
평균 손실:
-15.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-173.30 USD)
연속 최대 손실:
-197.25 USD (3)
월별 성장률:
2.08%
연간 예측:
25.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.79 USD
최대한의:
197.25 USD (15.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.08% (173.30 USD)
자본금별:
5.60% (213.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|682
|AUDUSDmicro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDmicro
|3.4K
|AUDUSDmicro
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDmicro
|405K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +330.77 USD
최악의 거래: -115 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +146.00 USD
연속 최대 손실: -173.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
99%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
218
100%
683
80%
98%
2.57
5.02
USD
USD
8%
1:200