Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
0 inceleme
Güvenilirlik
203 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 85%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
402 (79.44%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (20.55%)
En iyi işlem:
330.77 USD
En kötü işlem:
-100.21 USD
Brüt kâr:
3 977.63 USD (721 208 pips)
Brüt zarar:
-1 513.06 USD (424 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (146.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
336.03 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
98.41%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
12.49
Alış işlemleri:
505 (99.80%)
Satış işlemleri:
1 (0.20%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
4.87 USD
Ortalama kâr:
9.89 USD
Ortalama zarar:
-14.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-173.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.25 USD (3)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
21.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.79 USD
Maksimum:
197.25 USD (15.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.08% (173.30 USD)
Varlığa göre:
5.60% (213.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 505
AUDUSDmicro 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro 2.5K
AUDUSDmicro 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro 297K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +330.77 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +146.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Share of trading days is too low
