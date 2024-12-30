- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
402 (79.44%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (20.55%)
En iyi işlem:
330.77 USD
En kötü işlem:
-100.21 USD
Brüt kâr:
3 977.63 USD (721 208 pips)
Brüt zarar:
-1 513.06 USD (424 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (146.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
336.03 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
98.41%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
12.49
Alış işlemleri:
505 (99.80%)
Satış işlemleri:
1 (0.20%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
4.87 USD
Ortalama kâr:
9.89 USD
Ortalama zarar:
-14.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-173.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.25 USD (3)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
21.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.79 USD
Maksimum:
197.25 USD (15.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.08% (173.30 USD)
Varlığa göre:
5.60% (213.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|505
|AUDUSDmicro
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDmicro
|2.5K
|AUDUSDmicro
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDmicro
|297K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +330.77 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +146.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
