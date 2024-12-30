SeñalesSecciones
Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
0 comentarios
Fiabilidad
216 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 98%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
538 (80.17%)
Transacciones Irrentables:
133 (19.82%)
Mejor transacción:
330.77 USD
Peor transacción:
-114.64 USD
Beneficio Bruto:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (146.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
336.03 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
98.41%
Carga máxima del depósito:
1.71%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
17.05
Transacciones Largas:
670 (99.85%)
Transacciones Cortas:
1 (0.15%)
Factor de Beneficio:
2.62
Beneficio Esperado:
5.01 USD
Beneficio medio:
10.11 USD
Pérdidas medias:
-15.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-173.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.87%
Pronóstico anual:
22.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
93.79 USD
Máxima:
197.25 USD (15.55%)
Reducción relativa:
De balance:
8.08% (173.30 USD)
De fondos:
5.60% (213.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDmicro 670
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDmicro 407K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +330.77 USD
Peor transacción: -115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +146.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


No hay comentarios
